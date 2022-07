Ius scholae, Tajani: Servono 8 anni di scuola come per tutti gli studenti italiani

“Se si vuole veramente puntare all’integrazione con lo ius scholae perché non accettare la nostra proposta di 5 + 3 anni a scuola, come hanno fatto tutti gli studenti italiani?”. Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore unico di Forza Italia a margine del convegno “Quale Europa nel nuovo scenario economico mondiale” a Napoli. “Se vogliamo avere nuovi cittadini italiani – ha aggiunto Tajani – questi cittadini devono conoscere la storia, la geografia, la lingua del nostro Paese. Non parlo di non integrarli, ma vogliamo che l’integrazione sia vera e seria. Penso anche che se non si fanno i 5+3 anni di scuola, ci può essere un percorso di formazione professionale di primo livello certificata, insomma tutti i percorsi formativi devono fornire la certezza che il giovane non italiano che vuole diventare cittadino italiano conosca la lingua, la storia e la geografia del nostro paese”.