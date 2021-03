Ius Soli: Ascari (M5S), ‘cittadinanza facile per immigrati? Salvini mente, bene Letta’**

Roma, 15 mar. (Adnkronos) – “Quando Salvini svilisce il tema dello Ius Soli parlando di ‘cittadinanza facile per gli immigrati’ veicola un’informazione sbagliata e lo fa consapevolmente. Non si tratta né di cittadinanza facile, né di immigrati. Questi ragazzi sono ‘italiani di fatto’, sebbene ancora non per legge”. Lo scrive Stefania Ascari, M5S, deputata in commissione giustizia, su Fb.