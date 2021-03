Roma, 16 mar (Adnkronos) – “Il nostro Paese è in disastro demografico, l’Italia è in un inverno demografico e non ci sarà nessuna ripartenza se non affrontiamo questa questione, se non diamo più peso ai giovani. Anche per questo il voto ai 16enni”. Lo ha detto Enrico Letta parlando alla Stampa estera.