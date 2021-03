Iv: Renzi vince causa contro Tofalo (M5S) che lo aveva denunciato per diffamazione

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – Matteo Renzi, riferisce una nota del suo ufficio stampa, ha vinto la causa contro il deputato del M5S Angelo Tofalo, condannato al rimborso delle spese processuali. La vicenda è relativa ad un fatto accaduto il 14 giugno 2017, quando, durante la trasmissione ‘8 e mezzo’, l’ex premier aveva affermato che il parlamentare grillino, esponente del Copasir “è andato a trattare in Libia con la parte sbagliata”. A seguito di questa affermazione Tofalo ha citato Renzi in giudizio per diffamazione. Oggi la sentenza che valuta “le affermazioni di Renzi come rispettose del diritto di critica e non diffamatorie: l’istruttoria ha infatti evidenziato come effettivamente il deputato grillino abbia incontrato l’ex premier libico Khalifa Gwell, un uomo che il governo di Tripoli reputa vicino alle fazioni islamiche estremiste “, spiega il legale di Renzi, Alessandro Pillitu.