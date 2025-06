Ivass avvia procedura di nomina del Collegio dell’Arbitro assicurativo

Roma, 6 giu. (askanews) – In vista della costituzione del primo Collegio dell’Arbitro Assicurativo, l’Ivass ha invitato i soggetti in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza (di cui al decreto n. 215 del 6 novembre 2024), a presentare la propria manifestazione di interesse a ricoprire il ruolo di componente di scelta dell’Istituto.

La manifestazione di interesse, recita un comunicato, dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 12.00 del 7 luglio 2025, esclusivamente tramite posta elettronica certificata (Pec) (all’indirizzo arbitroassicurativo@pec.ivass.it), utilizzando il format pubblicato sul sito Ivass e su quello dell’Arbitro Assicurativo. In entrambi i siti sono pubblicate le istruzioni per la compilazione.

Contestualmente, prosegue il comunicato, le associazioni rappresentative delle imprese e degli intermediari assicurativi, nonché della clientela sono state invitate a designare i rispettivi componenti. La nomina dei componenti del Collegio dell’Arbitro Assicurativo avverrà con provvedimento dell’Istituto. Per eventuali informazioni è possibile rivolgersi al numero verde 800 486661, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.30. (fonte immagine: Ivass).