Iveco Bus fornirà 500 E-Way 100% elettrici azienda trasporti belga

TORINO (ITALPRESS) – Iveco Bus, marchio di Iveco Group ha firmato un accordo quadro con l’azienda per i trasporti pubblici delle Fiandre De Lijn (controllata dal governo, ndr) per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani completamente elettrici E-Way e ulteriori lotti fino a un totale di 500 mezzi. Gli autobus saranno utilizzati in diverse città delle Fiandre, con consegne a partire dal 2024 e potenzialmente per sei anni. Insieme costituiranno la maggiore flotta di autobus elettrici articolati in esercizio di Iveco Bus. L’autobus E-Way, con 800 unità già in esercizio che hanno percorso 42 milioni di chilometri, è rinomato per le sue caratteristiche tecniche e per i ridotti costi operativi. Disponibile in 4 diverse lunghezze, offre la scelta tra ricarica lenta durante la notte o ricarica rapida tramite pantografo. Il modello da 18 metri per De Ljin sarà equipaggiato con un esclusivo pacco batterie ad alte prestazioni assemblato nel nuovo stabilimento ePowertrain di FPT Industrial a Torino, il sito produttivo interamente dedicato alla produzione della gamma di propulsori elettrici di Iveco Group e il primo a zero emissioni nette di CO2 del Gruppo.

“Iveco Bus è stato tra i pionieri sulla frontiera della mobilità elettrica. Abbiamo investito molto per sviluppare una gamma completa di prodotti e servizi per la mobilità a zero emissioni. Questo nuovo accordo – che segue quello recente con Busitalia e porta fino a 2.000 il numero degli ordini per i nostri autobus elettrici, da parte di 60 clienti in 14 diversi paesi europei – conferma che la nostra offerta è ampiamente apprezzata e che la nostra strategia è vincente”, ha affermato Domenico Nucera, President Bus Business Unit, Iveco Group. “Grazie a questo primo ordine di autobus articolati elettrici, confermiamo il nostro pieno impegno nell’offrire una mobilità sempre più sostenibile ovunque operiamo. Per questo ulteriore passo verso soluzioni a zero emissioni abbiamo scelto IVECO BUS, rinomato produttore in questo settore, e il suo E-WAY da 18 metri, che ha soddisfatto al meglio le nostre aspettative in termini di autonomia, comfort e sicurezza, sia per i nostri passeggeri che per gli autisti”, ha commentato Ann Schoubs, Managing Director di De Lijn.

foto: ufficio stampa Iveco Group

(ITALPRESS).