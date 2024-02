Iveco fornirà 178 camion sostenibili a DHL in Germania

TORINO (ITALPRESS) – Iveco ha ricevuto un ordine per la fornitura di 178 camion S-Way CNG (a gas naturale compresso) alla divisione Post & Parcel di DHL in Germania. La fornitura andrà ad arricchire la flotta sostenibile di DHL, rafforzandone l’impegno a ridurre la propria impronta di carbonio e a contribuire significativamente alla decarbonizzazione del trasporto su strada. I nuovi mezzi saranno utilizzati principalmente per il trasporto tra i centri di smistamento pacchi di DHL, il ritiro presso i clienti e le consegne urbane agli uffici postali.

I veicoli Iveco S-Way CNG sono equipaggiati con motori Cursor di FPT Industrial, il marchio di Iveco Group specializzato nei sistemi di propulsione a basso impatto ambientale, che possono essere alimentati da bio metano. Il bio metano è un combustibile rinnovabile sostenibile, derivato da rifiuti e materiali di risulta; il suo utilizzo può ridurre le emissioni di CO2 fino al 95% rispetto a un motore diesel e, se il gas proviene da concime organico, può anche raggiungere un’impronta di carbonio negativa fino al -120%.

“La tecnologia del Gas Naturale Compresso è attualmente la soluzione più matura sul mercato per la riduzione delle emissioni e il nostro Iveco S-Way CNG garantisce prestazioni estremamente efficienti, massimizzando i benefici dei combustibili più ecologici oggi disponibili”, ha commentato Luca Sra, Presidente, Truck Business Unit, Iveco Group. “Siamo orgogliosi di supportare DHL nel suo sforzo per ridurre il proprio impatto ambientale e contribuire a un futuro più sostenibile”.

foto: ufficio stampa Iveco Group

