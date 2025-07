Iveco, il ministro Urso annuncia un incontro con i sindacati

Sull’ipotesi di vendita di Iveco “è mia intenzione convocare già nei prossimi giorni i sindacati per confrontarci insieme sulle prospettive produttive e occupazionali. Seguiamo con attenzione, siamo sempre in contatto con l’azienda”. Lo dice il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, intervenendo su Radio24 alla trasmissione “Amici e nemici”. “Abbiamo dimostrato in questi quasi tre anni, in un confronto continuo, che sappiamo gestire le transizioni e utilizzeremo dove necessario i poteri che ci sono conferiti. Valuteremo insieme ove ci fosse una proposta di cessione”, aggiunge Urso.