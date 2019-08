Iveco, ipotesi spin-off: i sindacati chiedono un confronto

“Se le voci sempre più consistenti riguardo il futuro di Iveco, società specializzata nella produzione di veicoli industriali e autobus, divenissero realtà sull’ipotesi di Cnh che starebbe valutando opzioni strategiche per Iveco, tra cui spin-off o aggregazione con un concorrente, saremmo fortemente preoccupati. Vogliamo chiarezza e a tal riguardo chiediamo a Cnh urgente convocazione per esaminare una decisione, ormai conosciuta, prima dell’annuncio e presentazione del business plan”.

E’ quanto dichiara il Segretario Generale dell’Ugl Metalmeccanici, Antonio Spera su strategia Cnh-Iveco, il quale aggiunge che, “sarebbero coinvolti gli stabilimenti di Brescia e Suzzara (Mn), Bolzano, Torino e altre sedi per un totale di 6350 lavoratori su un tale scorporo. Chiediamo chiarezza – continua il sindacalista – per un’operazione Iveco che vedrebbe coinvolgere la galassia Cnh Industrial. L’Ugl è disponibile da subito affinché si apra un confronto chiarificatorio sulle prospettive di tale azione, prima dell’annuncio che – conclude Spera – potrebbe arrivare martedì 3 settembre p.v. nel Capital Markets Day, in programma alla Borsa di New York, quando saranno rese ormai note le strategie del gruppo”.