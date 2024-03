Iveco, nel piano 2024-2028 investimenti per 5,5 miliardi

TORINO (ITALPRESS) – Iveco Group investirà oltre 5,5 miliardi di euro dal 2024 al 2028 per rimanere all’avanguardia in una traiettoria d’innovazione che evolve molto in fretta. E’ quanto riporta l’azienda nella nota a commento del piano strategico al 2028 presentato a Torino. L’Azienda si focalizza su tre aree chiave: transizione energetica, Intelligenza Artificiale e Software Defined Vehicles, guida autonoma. Per quanto riguarda la transizione energetica, l’Azienda conferma l’obiettivo di zero carbon emissions entro il 2040. L’Intelligenza Artificiale è al centro delle innovazioni orientate al cliente, per rimanere al passo con questi trend, Iveco Group ha inaugurato un proprio laboratorio “Software & Analytics”, a cui intende dedicare un team di 500 ingegneri specializzati entro i prossimi anni. Iveco Group sta già testando in Europa la guida autonoma su strade aperte al traffico. A livello finanziario grazie a una struttura snella di SG&A (Selling, General, and Administrative Expenses), si prevede una riduzione di 50 punti dei costi base entro il 2028 rispetto al 2023. Con il nuovo piano, a partire dal 2024, l’Azienda si impegna a 1 miliardo di euro di efficienze, suddivise in 600 milioni entro il 2026 e altri 400 milioni entro il 2028. Infine per la sostenibilità Iveco punta entro il 2026, il 100% dell’elettricità totale consumata sarà prodotta da fonti rinnovabili. La scadenza di questo obiettivo è stata anticipata dal 2030 al 2026.

Il Gruppo mira a riciclare il 75% dell’acqua utilizzata nei suoi stabilimenti industriali a livello mondiale entro il 2026 (il precedente obiettivo era il 60%). Il nuovo obiettivo al 2028 per la parità di genere prevede che il 30% delle posizioni impiegatizie siano affidate a donne. Pertanto, il Gruppo amplia lo scopo e rende più sfidante il target per includere tutte le dipendenti in ogni fase della loro carriera.

Hyundai Motor Company e Iveco Group stanno rafforzando la loro partnership per guidare l’innovazione nel settore dei veicoli commerciali. E’ quanto si legge in una nota diffusa in occasione della presentazione del piano strategico al 2028 di Iveco. Le due aziende hanno firmato una Lettera di Intenti, ribadendo la collaborazione in corso con sguardo rivolto alle soluzioni per mezzi elettrici pesanti, sia a batteria che a celle a combustibile, per i mercati europei. Facendo leva sulle tecnologie egli asset di ciascuna, le due società prevedono di accelerare la transizione verso un futuro sostenibile. Dall’inizio della partnership nel marzo 2022, Hyundai Motor e Iveco Group hanno raggiunto una serie di traguardi significativi. In particolare, nel settembre 2022, hanno presentato il primo veicolo elettrico a celle a combustibile Iveco eDaily al salone IAA Transportation di Hannover. E’ seguito il debutto dell’Iveco BUS E-WAY H2 nell’ottobre 2023 al Busworld di Bruxelles. Più recentemente, a febbraio di quest’anno, è stata annunciata la firma di un accordo di fornitura per un veicolo commerciale leggero completamente elettrico a marchio Iveco per l’Europa, basato sulla piattaforma eLCV (electric Light Commercial Vehicles) di Hyundai.

Ford Trucks, il marchio di Ford Otosan per i veicoli pesanti, e Iveco esploreranno la possibilità di collaborazione nello sviluppo di una nuova cabina per mezzi pesanti. Il Memorandum of Understanding non vincolante (alla cui firma hanno partecipato Gerrit Marx, CEO di Iveco Group; Luca Sra, President, Truck Business Unit, Iveco Group; Haydar Yenigùn, President Koç Holding Automotive Group; Gùven O’zyurt, General Manager di Ford Otosan ed Emrah Duman, Vice President di Ford Trucks) è il primo passo verso una potenziale cooperazione nello sviluppo congiunto di nuovi prodotti e tecnologie, riguardanti componenti e sistemi di cabina. L’accordo è volto alla creazione di una partnership fra Ford Trucks e IVECO per incrementare la competitività e trovare soluzioni migliorative in conformità allo Standard per la Visione Diretta stabilito dall’Unione Europea (EU DVS – Direct Vision Standard), migliorando l’aerodinamica dei veicoli a beneficio della riduzione della produzione di CO2.

– Foto ufficio stampa Iveco –

(ITALPRESS).