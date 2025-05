Iveco: utile I trim. -45% a 84 mln, avanti con spin-off Difesa

Milano, 15 mag. (askanews) – Iveco chiude il I trimestre con ricavi pari a 3,026 milliardi di euro in calo del 10,1% anno su anno e un utile netto adjusted di 84 milioni di euro (-45,1%).

Riguardo le attività Difesa (Idv), il Cda ha deciso di procedere con la separazione del business Defence tramite uno spin-off con l’obiettivo di completare l’operazione entro il 2025, mentre esplora manifestazioni preliminari di interesse da parte di potenziali acquirenti strategici. Secondo indiscrezioni stampa il gruppo avrebbe ricevuto un’offerta da Leonardo e Rheinmetall per 1,5 miliardi di euro e dalla società di difesa spagnola Indra per un importo pari a circa la metà.

I ricavi delle Attività Industriali sono stati pari a 2,96 miliardi di euro (-9,7%), con i migliori prezzi che hanno parzialmente compensato i minori volumi in Truck e Powertrain e un impatto negativo dei tassi di cambio.

L’Ebit adjusted è stato pari a 152 milioni di euro rispetto (-34,7%) con un margine del 5% (6,9% nel primo trimestre 2024). L’Ebit adjusted delle Attività Industriali è stato pari a 117 milioni di euro (-12%), con migliori prezzi e azioni di contenimento delle spese generali, amministrative e di vendita che hanno parzialmente compensato minori volumi e mix. Il margine Ebit adjusted delle Attività Industriali è stato pari al 4% (6,1% nel primo trimestre 2024), con miglioramenti del margine in Bus e Defence.

Il Free cash flow delle Attività Industriali è stato negativo per 794 milioni di euro (-436 milioni nel I trim. 2024) per effetto di un maggiore assorbimento del capitale di funzionamento dovuto ai minori livelli di vendite e di produzione di Truck e Powertrain.

La Liquidità è stata pari a 4,71 miliardi di euro al 31 marzo 2025 (5,474 miliardi al 31 dicembre 2024), inclusi 1,9 miliardi di euro di linee di credito disponibili.

Per il 2025 Iveco prevede un Ebit adjusted tra 980 e 1,03 miliardi di euro, ricavi stabili rispetto al 2024, Ebit adjusted fra 850 e 900 milioni e un free cash flow fra 400 e 450 milioni.

A livello di business unit Iveco, i ricavi dei Truck sono diminuiti a 1,96 miliardi (-16,2%), l’Ebit a 58 milioni (-62%) pari a un margine del 3% (-350 punti base). A pesare il calo in Europa del mercato dei veicoli commerciali (-15%). I ricavi dei Bus sono aumentati del 15,5% a 478 milioni, l’Ebit a 26 milioni (+23,8%) pari a un margine del 5,4% (+30 pb).I ricavi Defence sono aumentati del 30,5% a 278 milioni, l’Ebit adj a 36 milioni (+63,6%), pari a un margine del 12,9% (+260 pb).

In calo i ricavi Powertrain a 784 milioni (-19,1%), l’Ebit adj a 43 milioni (-28,3%) con un margine del 5,5% (-70 pb). La divisione servizi finanziari ha registrato un calo dei ricavi a 114 milioni (-21,4%), una crescita dell’Ebit adj a 35 milioni (+9,3%), un patrimonio netto di 806 milioni (-3,5%) e finanziamenti per 427 milioni (-8%).

“Nel primo trimestre abbiamo fatto ciò che andava fatto, con tempestività e con rigore. Con un solido portafoglio ordini, agilità operativa, un modello di business diversificato e partnership strategiche consolidate, abbiamo gettato basi solide per la crescita futura. Le nostre prospettive per l’intero anno rimangono intatte e la liquidità è solida: siamo fiduciosi che le nostre azioni nel primo trimestre abbiano gettato le basi per un secondo semestre più forte e un anno di successo”, ha detto il Ceo Olof Persson.