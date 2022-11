J-Factor, trionfo a Milano per il talent della musica cristiana

Grande successo a Milano per il talent della Musica Cristiana in Italia “J-Factor” giunto alla sua quattordicesima edizione.

Ad ospitare l’attesissima kermesse il Teatro Pime di Milano che ha accolto i migliori talenti delle audizioni regionali. Dodici i nuovi volti della Christian Music Italiana che si sono sfidati in una serata all’insegna della condivisione di inediti e cover.

Grande la partecipazione di pubblico, e migliaia anche i collegamenti in streaming da tutta Italia e dall’estero.

Presentato per la decima edizione consecutiva da Manuel Manima per la direzione artistica di Angelo Maugeri, tra l’altro anche fondatore della kermesse, .

Cinque i premi assegnati: l’“Hopeful”, il Primo Premio che prevede un contratto discografico e la realizzazione di un album è stato assegnato agli Upper Room gruppo che con il suo ritmo ha letteralmente conquistato il teatro; il Premio della Critica “Miriam Narducci” è stato attribuito a Praisance; il “J-Radio” (conferito dai social) è andato a Pasquale Musso; il Premio “Amen” (Voce Rivelazione) al giovane cantante Zyon.

Particolarmente qualificata la giuria composta dal giornalista Alessandro Iovino, dall’ex calciatore Nicola Legrottaglie, Jhames Ferri, Daniel Adomako, Sammy Varin, Giuseppe Conte, Andrea Ricci e Andersinho Marques.

“La musica – ha affermato Alessandro Iovino, napoletano, direttore Europeo del Museo della Bibbia – è il linguaggio universale per eccellenza. Ho visto i potenti del mondo inchinarsi dinanzi alla musica italiana ma ancora di più a J-Factor si premia la musica Cristiana che punta non solo alle orecchie ma al cuore delle persone, e che vede Gesù come il centro di ogni ispirazione”.