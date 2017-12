J Momo, ecco la prima linea di pasta giapponese Made in Italy

J Momo, azienda salernitana specializzata nella produzione e vendita di pasta surgelata in tutto il mondo, crea la prima linea di prodotti giapponesi interamente Made in Italy. Il sud-est asiatico, e il Giappone hanno una grande tradizione in fatto di pasta lunga, divisa tra soba (scura, a base di grano saraceno e diffusa nella zona di Tokio), udon e somen (scura, a base di farina di frumento, tipica di Osaka e Kyoto). Immancabili i gyoza, ravioli ripieni di carne. Questa nuova ed esclusiva linea di pasta giapponese nasce dall’incontro tra le materie prime di altissima qualità e sempre freschissime e la sapienza culinaria di chef del Sol Levante, selezionati dall’azienda per offrire ai clienti solo sapori tradizionali e piatti che sono parte integrante della storia di un grande Paese come il Giappone. J Momo propone soba, udon, e somen, gyoza, noodles, tagliatelle di riso, spaghetti di soia.