J.P. Morgan. portale dalcampoallatavola.it è contributo importante

Roma, 15 mar. (Adnkronos/Labitalia) – “Le nostre congratulazioni vanno alla Cia perché quella che è stata realizzata non è una semplice piattaforma di e-commerce ma la ‘messa a terra’ di un contributo importante per l’intero sistema agroalimentare italiano”. Così Stefania Signorelli, marketing and communications for Southern Europe di J.P.Morgan, intervenendo alla presentazione di Dalcampoallatavola.it, la prima piattaforma di e-commerce che vede protagonisti gli agricoltori italiani su tutto il territorio nazionale, nata dallo sforzo congiunto tra Cia-Agricoltori Italiani e J.P.Morgan.