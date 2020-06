Jabil di Marcianise, il ministro Catalfo: Revocati i 190 licenziamenti

Grazie alla mediazione che ho condotto insieme ai tecnici del Ministero del Lavoro e al sottosegretario al Mise Alessandra Todde, Jabil ha deciso di revocare i 190 licenziamenti dello stabilimento di Marcianise”. Lo ha annunciato in una nota il ministro Nunzia Catalfo_ “In questi giorni abbiamo lavorato senza sosta per giungere al miglior accordo possibile per tutti, a cominciare dai lavoratori. Non e’ stato facile, ma alla fine abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati”. E ha aggiunto: “Con le misure ordinarie e straordinarie messe in campo dal mio Ministero e dal Mise per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, i lavoratori di Jabil non solo riceveranno un sostegno al reddito con la cassa integrazione, ma saranno accompagnati in un percorso di ricollocazione verso altre aziende. Continuero’ a seguire la questione, assicurandomi che venga garantita loro un’adeguata prospettiva occupazionale”.