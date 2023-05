Per il ruolo di ambasciatore degli Stati Uniti d’America in Italia si fa strada il nome di Jack Markell. Attuale ambasciatore degli Usa all’Ocse, è ex governatore dello Stato del Delaware. Lo stesso del presidente Joe Biden. La sede di Roma è vacante dal gennaio del 2021, quando scade il mandato di Lewis Eisenberg. Attualmente il capo della diplomazia facente funzioni è l’incaricato d’affari Shawn Crowley.