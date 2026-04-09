Jack Savoretti torna con nuova musica e nuovi live

Milano, 9 apr. (askanews) – Sarà disponibile da venerdì 10 aprile in tutti gli store digitali e nei negozi tradizionali “We Will Always Be The Way We Were”, il nuovo album di inediti di Jack Savoretti (pubblicato su etichetta Lanza Music/The Orchard).

In quasi vent’anni di carriera il cantautore italoinglese ha pubblicato 8 album di studio di cui 2 arrivati alla numero 1 e 4 nella top 10 nel Regno Unito, una produzione prolifica sotto ogni punto di vista

A 41 anni, il suo nono album in studio, “We Will Always Be the Way We Were”, mostra un’accettazione di sé che solo l’esperienza di vita può portare.

Carl Jung descrisse la mezza età come il momento in cui l’ego perde importanza e le persone che ci circondano diventano più centrali nel nostro ruolo nella vita. È il momento in cui si fa un bilancio e si decide se si è soddisfatti della persona che si è diventati e delle decisioni prese per arrivarci. È proprio in questa fase che si trova Jack Savoretti. “Se avessi realizzato questo album 10 anni fa, la gente avrebbe potuto vederlo come un’inversione di marcia, come un passo indietro. Ma ora mi sembra un cerchio che si chiude: è una conclusione, una sintesi di tutto ciò che ho fatto finora. Sono tornato a registrarlo a Notting Hill, dove è iniziata la mia carriera. Gli ultimi due album che ho realizzato erano concept album (Europiana, Miss Italia), in cui mi sono cimentato in sonorità diverse, e mi hanno dato lo spazio per tornare a fare un album su di me e che parla di me.”

Jack ha sempre eccelso nelle canzoni d’amore e nelle ballate, ma questo album è una lettera d’amore non a una persona, bensì a questo periodo della vita, alla bellezza della mezza età.

L’album prodotto da Tommaso Colliva (Muse, Damon Albarn solo per citarne alcuni) e registrato dal vivo in otto giorni agli Eastcote Studios in Inghilterra, è stato anticipato alla fine dello scorso anno dalla pubblicazione dell’inedita “Do It For Love”, dalla title track “We Will Always Be The Way We Were” e dal nuovo singolo “I Hear You Calling (Echi Di Sirene)”, che nella versione italiana vede il cantautore collaborare per la prima volta con MILLE, cantautrice, musicista, attrice tra le artiste più interessanti del nuovo panorama italiano (“MILLE ha l’eleganza di Patty Pravo e lo spirito di Lou Reed. Lavorare con lei è stata una rivelazione continua poiché incarna tutto ciò che amo della musica italiana, portando il passato nel presente. Non vedo l’ora di scoprire cosa farà in futuro.”)

“Do It for Love” è una canzone d’amore scritta con l’amico Miles Kane in stile Morricone e Bassey che trasmette il dramma travolgente e la grandiosità soul che sono diventati il segno distintivo del modo di scrivere canzoni dello chansonnier Savoretti. Il brano parla del motivo per cui Jack continua a fare musica: per amore di essa. Per amore del pubblico, della musica, della band, della libertà di creare una realtà senza tempo. È un’affermazione in forma di canzone.

Nel disco c’è anche una buona dose di insicurezza in “Time Will Tell”, “Tick Tock” dove Savoretti continua ad interrogarsi sull’esperienza universale della vita: gli alti e bassi, i momenti belli che si alternano a quelli dolorosi come la perdita di un genitore e la nascita di un figlio, due esperienze polarizzanti.

La title track “We Will Always Be the Way We Were” è una canzone che descrive il rapporto di Jack con sua moglie (con cui è sposato da 15 anni). Il brano è una lettera d’amore che racconta come tutto nella vita possa cambiare ma anche come le persone più care e le esperienze condivise siano ciò che ti permette di andare avanti. È l’inno perfetto alla vita ed è per questo che è diventato il titolo ideale per l’album.

“La ragione per cui ho voluto tornare alle mie radici, a una forma di scrittura più confessionale, è nata dall’esperienza della realizzazione del mio ultimo disco. Ho dovuto scrivere e cantare in italiano, cosa che era decisamente fuori dalla mia zona di comfort. Ma ho avuto la guida del produttore Tommaso Coliva. Ho pensato: se lui è in grado di tirare fuori questo da me, allora può anche aiutarmi a trovare un modo per mescolare questi due suoni; qualcuno che possa far incontrare il mio passato e il mio presente.”

“We Will Always Be the Way We Were” è un album che vede Jack assumere un ruolo da veterano, ruolo che Jack ricopre con disinvoltura. Artista che non ha mai rinunciato alla sua visione né compromesso la sua arte, Jack è uno dei pochi cantautori britannici della metà degli anni 2000 ancora rilevanti e attivi. Con la partecipazione di KT Tunstall (“Tempting Fate”), anche lei cresciuta nella stessa scena di Jack, e della nuova promessa Steph Fraser (“Only Gonna Cry for You”), è una fusione di epoche che crea un suono senza tempo. Il suono di Jack al culmine della sua carriera.

“We Will Always Be the Way We Were” è un’espressione di sé, non solo delle sue esperienze come padre, marito e figlio, ma anche di tutto ciò che Jack ha imparato nel corso della sua carriera: è il giovane menestrello acustico di “Singing to Strangers” che incontra il crooner europeo di “Miss Italia”. Sono tutti gli aspetti della vita di Jack che si fondono per creare qualcosa di meraviglioso per questo momento. Il 2026 non è solo l’anno del ritorno discografico di Savoretti (un ritorno anche alla lingua inglese dopo il suo precedente lavoro in italiano “Miss Italia” del 2024) ma anche di quello live. Savoretti, infatti, dopo il sold out registrato in meno di un’ora dall’apertura delle vendite per l’atteso concerto alla Royal Albert Hall di Londra in agenda per il 23 aprile 2026 (a cui è stata aggiunta a grande richiesta una seconda data il 27 maggio 2026), è pronto per tornare a calcare i palchi di tutto il mondo e farà tappa in Italia con una data speciale il prossimo 15 ottobre al Fabrique di Milano, un live che sarà l’occasione per ascoltare i brani del nuovo album ma anche per festeggiare i primi 20 anni di carriera di Savoretti (biglietti già disponibili su ticketone, ticketmaster, su Libraesva ESG ha rilevato un possibile tentativo di phishing da “voodoocomm.voxmail.it” www.JackSavoretti.com e in tutti i punti vendita abituali).