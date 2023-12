Jacopo Rollo a capo dell’Ufficio Pubblica Informazione della Marina Militare

Il capitano di vascello Jacopo Rollo assume l’incarico di Capo Ufficio Pubblica Informazione e Comunicazione (Upicom) della Marina Militare, subentrando al contrammiraglio Antonello de Renzis Sonnino il quale, dopo quasi due anni alla guida dell’Ufficio e oltre 12 anni nel mondo della comunicazione, si appresta a lasciare il servizio attivo. Cinquant’anni il capitano di vascello Jacopo Rollo ha frequentato l’accademia navale dal 1992 al 1996. In oltre 30 anni di carriera ha prestato servizio a bordo di unità militari e in diversi comandi a terra. Fra le più rilevanti esperienze professionali è stato, assistente militare del deputy chief for operations and intelligence presso il Comando Strategico della NATO (Shape) e ha servito come Aiutante di Bandiera presso il Ministero della Difesa. Ha comandato il pattugliatore Sentinella, dislocato nell’ambito dell’operazione internazionale Multinational Force & Observers, la fregata Scirocco ed il cacciatorpediere Caio Duilio, prima nave italiana ad essere certifica per la scorta di un Carrier Strike Group della US Navy. Lascia l’incarico di capo ufficio politica marittima e relazioni internazionali dello Stato Maggiore della Marina.