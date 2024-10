“J’adore Pino D’Angiò”, il nuovo progetto musicale dedicato al maestro della disco italiana

J’Adore Pino D’Angiò è l’ultimo progetto artistico del maestro della disco italiana che celebra il legame eccezionale di Pino D’Angiò con il mondo della musica. Registrato a Napoli su una terrazza di Posillipo vista Vesuvio, il disco racconta le origini dell’artista nato a Pompei e la sua carriera attraverso quattro tracce fra le sue più popolari: “Okay Okay”; “Una Notte da Impazzire”; “Donna in Costruzione”; “Che Strano Amore Questo Amore”.

Il vinile include l’inedita bonus track “Ma Quale Idea”, con la prima versione strumentale del brano che ha rilanciato D’Angiò nel panorama musicale italiano contemporaneo, dopo il memorabile evento del 2023 al Club Apollo di Milano in cui il fondatore di Disco Stupenda TommiBoy ha convinto l’artista nato a Pompei a tornare sul palco a distanza di 4 anni dalla sua ultima apparizione, e prima del successo della cover in collaborazione con i Bnkr44 alla 74esima edizione del Festival di Sanremo dello scorso febbraio.

In J’Adore Pino D’Angiò la storia di “Ma Quale Idea” viene immortalata sotto una nuova luce, per l’ultima volta in compagnia del cantautore, con una versione che incarna perfettamente il senso di novità che la musica di D’Angiò ha portato in Italia negli anni ’80 e che continua ad arrivare al cuore dei giovani ogni volta che risuona nei club di tutt’Italia.

Con il supporto di PeerMusic, nss edicola si tuffa così nel suo primo progetto musicale con la voglia di raccontare la storia di Pino D’Angiò e il legame sempreverde del suo sound con le nuove generazioni. I brani inclusi nel vinile, conosciuti in tutto il mondo come baluardi del disco funk, raccontano una storia di rinascita di cui D’Angiò è protagonista e a cui Napoli, culla culturale della disco italiana, fa da sfondo.

Dopo il pre-order lanciatp lo scorso 3 ottobre, il vinile “J’Adore Pino D’Angiò” sarà disponibile online da venerdì 18 ottobre sul sito di nss edicola e presso l’omonima edicola in Piazza San Pasquale a Napoli in edizione limitata con il disco in colorazione azzurra. Il vinile sarà poi disponibile anche presso nss edicola di Milano in esclusiva per l’italia. Per festeggiare il lancio del progetto, nss edicola ha organizzato un listening event esclusivo venerdì 18 ottobre, dalle ore 18 alle ore 21, in piazza San Pasquale a Napoli. Con una selezione musicale a cura di TommiBoy, nss edicola torna dunque a riunire la propria community napoletana per salutare il mitico Pino D’Angiò in grande stile, e cioè sulle note estasianti della disco italiana.