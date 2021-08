Jaguar F-Pace, migliorate tecnologie e nuova R-Dynamic Black

Nuova versione di Jaguar F-Pace R-Dynamic Black che implementa ulteriormente il design deciso e scolpito della vettura attraverso esclusivi inserti Gloss Black e specifici elementi ancora più lussuosi. La nuova R-Dynamic Black con Black Pack si distingue dal resto della gamma per le calotte degli specchietti e i cerchi da 20 pollici con finitura Gloss Black, per il tetto panoramico fisso, per i vetri oscurati e per le barre portapacchi in Gloss Black. Raffinati ed efficienti motori Ingenium, diesel a quattro e sei cilindri, più un’unità benzina PHEV con un’autonomia di 53 km in modalità completamente elettrica ed emissioni di CO2 a partire da soli 49 g/km. La nuova funzione Air Purge consente di rinfrescare l’aria dell’abitacolo prima dell’inizio di ogni viaggio. Il sensore di CO2 monitora e regola il livello di anidride carbonica all’interno dell’auto per un maggior comfort a bordo. Connettività avanzata. A breve disponibile tramite gli aggiornamenti Software-Over-The-Air (SOTA), l’Apple CarPlay wireless offrirà una maggiore connettività. Allo stesso tempo sarà disponibile anche l’Android Auto wireless. Maggiore anche la tecnologia di assistenza alla guida con l’Adaptive Cruise Control con Steering Assist che offre un supporto ancora superiore al guidatore. Anche per la F-Pace SVR, l’ammiraglia Jaguar da 550 CV, è disponibile per la prima volta con il Black Pack.

Subito disponibile, la F-PAce R-Dynamic Black ha un prezzo di partenza di 65.940 euro, mentre il resto della gamma viene offerto con un prezzo di partenza di 56.060 euro. La F-Pace SVR è disponibile ad un prezzo di 108.850 euro. Le auto posso essere ordinate sin da subito e configurate sul sito jaguar.it

