Jaguar I-Pace, ancora più coinvolgente con Amazon Alexa

ROMA (ITALPRESS) – La Jaguar I-Pace è ora disponibile con una tecnologia ancora più incentrata sul guidatore e nuovi elementi stilistici che ne esaltano il pluripremiato design. Il prestazionale SUV interamente elettrico sarà il primo veicolo Jaguar ad essere dotato del controllo vocale Amazon Alexa. Il Premium Suv 100% elettrico ad essere stato lanciato per primo, rappresenta la massima espressione della strategia di elettrificazione del brand e del percorso evolutivo di Jaguar Land Rover verso una smart mobility sempre più etica e sostenibile. Auto dal grande successo globale, vincitrice di 88 premi automobilistici in tutto il mondo, tra cui il triplice riconoscimento nel 2019 di World Car of the Year, World Car Design of the Year e World Green Car, la I-Pace è anche il modello precursore delle Jaguar di domani. A partire dal 2025, Jaguar si rinnoverà completamente, verso la direzione dell’elettrificazione, con un portfolio di prodotti straordinariamente affascinanti caratterizzati da un design coinvolgente e da pioneristiche tecnologie di prossima generazione.

Oggi si conferma tra le vetture più desiderabili ed aspirazionali e sarà il primo veicolo Jaguar ad essere dotato del controllo vocale Amazon Alexa. Perfettamente integrata nell’auto, questa funzionalità porterà la familiare praticità di Alexa all’interno della I-PACE e offrirà una naturale interazione vocale con alcune funzionalità del sistema Pivi Pro, compresa la navigazione, la riproduzione multimediale, le telefonate e l’integrazione con gli smart device compatibili. Dopo il lancio sulla I-Pace, tutti i nuovi modelli Jaguar saranno equipaggiati con Alexa. Richieste come “Alexa portami a casa”, “Alexa riproduci la mia playlist e “Alexa mostrami le caffetterie nelle vicinanze” potranno essere eseguite vocalmente. Inoltre, attraverso una semplice richiesta, Alexa consentirà ai clienti di poter controllare le ultime notizie e il meteo, gestire la propria agenda o la lista degli acquisti da effettuare.

Gli attuali proprietari di modelli I-PACE con Pivi Pro, sono tra i 55.000 clienti Jaguar ai quali verrà offerta la possibilità di avere Alexa a bordo della propria auto. Sul touchscreen del veicolo, riceveranno un messaggio di notifica tramite il quale potranno eseguire l’aggiornamento SOTA (Software Over The Air).

L’esperienza a bordo, grazie ad Alexa, diventa ancora più intrigante e renderà più semplice la gestione delle attività di tutti i giorni, non solo di quelle di business, mentre si è in auto. Il cliente potrà godere di livelli di connessione ulteriormente elevati che renderanno la sua I-Pace uno spazio piacevole e rilassante da vivere, da cui lasciarsi avvolgere, che non è più solo quello di una vettura. L’esperienza vocale di Alexa risulterà molto intuitiva e semplice per i clienti, che potranno gestire le funzioni più utilizzate senza togliere le mani dal volante e gli occhi dalla strada. Attraverso la I-PACE, Alexa consentirà persino di poter gestire alcune funzionalità domestiche compatibili, come il riscaldamento e l’illuminazione. Ad esempio, basterà chiedere: “Alexa, imposta la temperatura del soggiorno a 20 gradi”.

Oltre ad Alexa, offre una vasta gamma di tecnologie intelligenti in grado di rendere i tragitti a bordo più semplici e divertenti. Lo Smartphone Pack con Apple CarPlay wireless è disponibile di serie, così come l’Android Auto wireless. Inoltre, il sistema Pivi Pro è in grado di connettere due telefoni simultaneamente; l’opzionale vano di ricarica wireless, posizionato sotto la console centrale, è dotato di un amplificatore di segnale che migliora la ricezione della rete e il Wi-Fi. Il Preferred Charging Period di I-Pace consente ai clienti di impostare un personale periodo di inizio e fine ricarica, aiutandoli nel beneficiare della tariffazione energetica ridotta prevista in determinati orari in alcuni mercati. Questa funzione consente ai clienti anche di impostare uno specifico stato di carica che si desidera raggiungere, ad esempio 80%.

I clienti che desiderano implementare ulteriormente il pluripremiato design, hanno ora l’opportunità di scegliere il nuovo Premium Black Pack, che dona alla vettura un aspetto esterno ancora più impattante e prestante. Il Premium Black Pack prevede una finitura Gloss Black per la griglia, per la cornice della griglia, per i bordi dei finestrini laterali, per le calotte degli specchietti retrovisori e per i badge posteriori. Inoltre, fanno parte della dotazione anche gli straordinari cerchi da 22 pollici a doppie razze “Style 5056” sempre con finitura Gloss Black, uno spoiler posteriore e le sospensioni pneumatiche. Per la prima volta, sarà disponibile anche nella colorazione Ostuni White. Questa affascinante variante entra a far parte dell’attuale gamma cromatica, composta da colori pastello, metallizzati e metallizzati premium.

“Jaguar I-Pace, oggi con Alexa, è ancora più coinvolgente e connessa. L’esuberante premium suv 100% elettrico, è il fiore all’occhiello della nostra strategia globale di elettrificazione e dello straordinario percorso evolutivo di Jaguar; un brand sempre proiettato al futuro, protagonista di scelte innovative, con il coraggio di rompere gli schemi” dichiara Marco Santucci, CEO Jaguar Land Rover Italia. “Jaguar I-Pace è, al tempo stesso, la migliore interpretazione del DNA del brand incentrato sul concetto di ‘pacè e ‘gracè che lo rende inimitabile”.

