Jaguar I-Pace ancora più distintiva

ROMA (ITALPRESS) – Design più distintivo, dotazioni più ricche, aggiunta dei modelli R-Dynamic e, per la prima volta, la possibilità di scegliere tra due colorazioni con finitura satinata di grande effetto, disponibili in due varianti cromatiche metallizzate. Queste le principali novità per la Jaguar I-Pace. Il design si è ulteriormente evoluto attraverso discreti e mirati cambiamenti. Rifinita con una sorprendente colorazione Atlas Grey, la griglia anteriore ha ora una forma più levigata. L’Atlas Grey è stato anche applicato alle lamelle verticali esterne delle aperture anteriori. Un ulteriore dettaglio che è stato oggetto di cambiamenti, è il badge Jaguar sulla griglia che ora è in colore nero e silver. Le finiture del paraurti anteriore, così come le finiture inferiori delle portiere e del diffusore posteriore sono ora in tinta con il corpo vettura. La I-Pace è dotata di un discreto spoiler sul portellone posteriore, che riflette in modo pregevole il potenziale prestazionale e il carattere dinamico della vettura.

Tutti i cerchi offerti come equipaggiamento di serie sono ora diamantati, mentre gli Style 5069 da 22 pollici hanno una finitura Satin Grey che va ad abbinarsi ai suoi inserti in fibra di carbonio. Tutti i cerchi da 22 pollici possono essere dotati di pneumatici All-Season auto-sigillanti. A perfetto completamento di tutti questi aggiornamenti c’è il Black Pack esterno. Ora di serie su tutte le versioni a partire dalla R-Dynamic SE, la finitura Gloss Black è stata applicata alla cornice della griglia, alle cornici dei finestrini, alle calotte degli specchietti retrovisori e ai badge posteriori. E’ inoltre disponibile l’opzione del tetto panoramico a contrasto. Per la prima volta, i clienti potranno optare anche per una colorazione esterna satinata. La I-Pace consente al guidatore di vivere un’autentica esperienza di guida Jaguar. Grazie ai leggeri, compatti ed efficienti motori elettrici integrati nell’asse anteriore e posteriore, l’auto è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 4,8 secondi e di raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Le avanzate sospensioni anteriori a doppio braccio oscillante all’anteriore, e Integral Link al posteriore risultano fondamentali per questa sua capacità dinamica, a cui si uniscono il basso baricentro e la rigida e leggera struttura della carrozzeria in alluminio. Le sospensioni con smorzamento a controllo elettronico dell’Adaptive Dynamics migliorano ulteriormente la guida e la maneggevolezza.

La batteria agli ioni di Litio da 90 kWh della I-Pace offre un’autonomia fino a 470 km (ciclo Wltp). Utilizzando la crescente rete di ricarica pubblica, con un caricatore da 100 kW a corrente continua è possibile raggiungere i 127 km (ciclo Wltp) di autonomia in appena 15 minuti. All’interno c’è tutta la tecnologia necessaria per rendere ogni viaggio il più piacevole possibile. Tutti i modelli della gamma sono dotati del veloce e intuitivo sistema d’infotainment Pivi Pro, che offre una connessione senza soluzione di continuità grazie a Apple CarPlay wireless e Android Auto wireless, al controllo vocale Alexa integrato, a Spotify e alla navigazione what3words. Il Pivi Pro, insieme agli altri sistemi del veicolo, è sempre aggiornato grazie alla tecnologia SOTA (Software Over The Air). La gamma I-Pace Model Year 2024 comprende i modelli R-Dynamic SE, R-Dynamic HSE.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Jaguar-