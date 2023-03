Jaguar Land Rover accelera la trasformazione digitale delle sue attività

GAYDON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover sta collaborando con la Tata Technologies, la società globale di engineering, sviluppo prodotti e servizi digitali, per accelerare la trasformazione digitale della propria strategia industriale. La prima fase includerà i principali impianti di produzione del Regno Unito, e proseguirà con le altre sedi nel mondo.

La Tata Technologies fornirà un Enterprise Resource Planning (ERP) integrato end-to-end in grado di trasformare i moduli di produzione, logistica, catena di fornitori, finanza e acquisti di Jaguar Land Rover facendo confluire i dati e le conoscenze di più dipartimenti in un’unica fonte. La nuova interfaccia utente intuitiva del pluripremiato software della Tata Technologies porterà stabilità nelle operazioni, migliorando la visibilità sia tra i team che per i fornitori. Il risultato netto per l’azienda sarà la capacità di far arrivare sul mercato i nuovi veicoli più velocemente e agilmente.

L’ERP è la chiave per razionalizzare e consolidare le informazioni in tutte le aree principali delle attività. La creazione di una home dedicata per i dati e i processi di gestione tra reparti, è fondamentale per la trasformazione dell’operatività di un’azienda. I sistemi ERP sono anche in grado di aggregare, archiviare e interpretare i dati per fornire informazioni istantaneamente, consentendo alle aziende di rispondere a problemi, sfide e opportunità in modo agile e tempestivo. L’accordo promuove ulteriormente l’allineamento di Jaguar Land Rover con le società del Gruppo Tata nell’ambito della sua strategia Reimagine. La Tata Technologies vanta oltre 30 anni di esperienza nell’ingegneria di prodotto e digitale, con una rete globale di 11.000 innovatori e clienti in 27 paesi.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover

