Jaguar Land Rover accelera sulla strategia modern luxury

ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover svela la nuova strategia Open Innovation, per accelerare il processo realizzativo di tecnologie sostenibili di prossima generazione, supportando l’ambiziosa visione di modern luxury del gruppo.

Open Innovation – un modello di innovazione distribuita che coinvolge flussi di conoscenza esterni e interni al gruppo Jaguar Land Rover – coinvolgerà startup, scaleup e aziende nell’ambito dell’elettrificazione, della connettività, dei servizi digitali, del metaverso, dell’intelligenza artificiale e della sostenibilità. Per questo, Jaguar Land Rover lancerà nel Regno Unito un hub dedicato all’innovazione unico nel suo genere, che vedrà la collaborazione di Plug and Play, l’innovativa piattaforma dedicata a investitori e aziende. In aggiunta, altre due distinte partnership con Cubo Itau e Firjan consentiranno l’accesso al vivace ecosistema delle startup latinoamericane più innovative. L’annuncio rientra nell’ambito della strategia Reimagine di Jaguar Land Rover: dare vita ai veicoli più lussuosi e desiderabili al mondo destinati ai clienti più esigenti.

Collaborando con innovatori ed esperti del settore, il programma Open Innovation aiuterà l’azienda a identificare servizi digitali, prodotti, strumenti e processi innovativi che possano contribuire al raggiungimento dell’obiettivo entro il 2039 delle zero emissioni, creando al contempo nuove catena valoriali in termini di business. Nascerà così un ecosistema di startup e scaleup che creeranno posti di lavori e grandi opportunità per l’economia digitale e che fornirà inoltre l’accesso a un ecosistema globale di potenziali partner, consentendo all’organizzazione di testare nuove tecnologie e modelli di business. Le attività si svolgeranno nei pressi della sede di Jaguar Land Rover nella contea di West Midlands, il cuore dell’industria automobilistica del Regno Unito. Importante anche la collaborazione in Brasile con Cubo Itau e Firjan: oltre ad essere sede di uno dei più importanti impianti di produzione di Jaguar Land Rover, il Brasile rappresenta un hub molto importante per il fiorente ecosistema delle startup latinoamericane.

E saranno proprio oltre 70 “champions” provenienti da ambiti aziendali di primaria importanza come la sostenibilità, l’ingegneria, il design, la ricerca e la produzione, che lavoreranno a questo progetto della Open Innovation, Jaguar Land Rover.

(ITALPRESS).

-foto ufficio stampa Jaguar Land Rover-