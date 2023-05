Jaguar Land Rover punta alle start-up della Silicon Valley e d’Israele

ROMA (ITALPRESS) – Jaguar Land Rover celebra il primo anniversario del suo programma Open Innovation annunciando l’espansione della sua presenza globale, in Israele e nella Silicon Valley negli Stati Uniti, dopo la crescita di successo degli ecosistemi nel Regno Unito e in Brasile. Nell’ultimo anno, il programma Open Innovation ha interessato oltre 600 start-up a livello globale, dando vita a 27 progetti di co-creazione. Nel frattempo, InMotion Ventures, la divisione venture capital di JLR e parte essenziale dell’ecosistema Open Innovation della società, ha investito in sette società focalizzate sulla fornitura di prodotti e servizi più sostenibili. Due esempi del successo di Open Innovation fino ad oggi, arrivano dall’America Latina, dove nel corso dell’anno sono stati lanciati due nuovi servizi di abbonamento alla mobilità in Brasile: Jaguar On Demand, un servizio di noleggio a breve termine per Jaguar I-PACE, e Subscription, un servizio di leasing veicoli. Jaguar On Demand è stato creato in collaborazione con la start-up UCorp. Inizialmente lanciato per l’area di San Paolo, l’offerta sarà estesa ad altre capitali regionali in Brasile per tutto il 2023.

Subscription è stato progettato in collaborazione con Movida, uno specialista brasiliano del noleggio di veicoli e offre opzioni di leasing fino a 36 mesi su oltre 250 veicoli dei marchi Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar. Questo portafoglio emergente di nuovi servizi di mobilità rispecchia il successo di JLR con Pivotal e The Out, che forniscono ai clienti del Regno Unito nuovi modi di accedere ai veicoli attraverso abbonamenti e servizi di noleggio. Entrambi i servizi sono stati sviluppati da InMotion Ventures Studio, l’incubatore di JLR.

“Questi due nuovi servizi esplorano modelli di utilizzo entusiasmanti per servire il mercato del lusso in rapida crescita, non solo in tutta l’America Latina, ma oltre, e mostrano chiaramente i vantaggi di lavorare a stretto contatto con le start-up, per guidare l’innovazione. La co-creazione così gestita su tutto, dalle nuove soluzioni software alla progettazione di alternative sostenibili per i nostri veicoli e servizi, è una parte essenziale della nostra visione per il futuro” ha detto Igor Murakami, Director New Services and Open Innovation di JLR.

Il programma Open Innovation di JLR è stato istituito nel 2022, per offrire una collaborazione globale a start-up, scale-up, organizzazioni esterne affini e il più ampio Gruppo Tata, esplorando opportunità in sette aree chiave: Elettrificazione, Connettività, Servizi Digitali, Metaverso, Industria 4.0, Talento e Sostenibilità. Ora, entrando nel suo secondo anno, Open Innovation si sta espandendo ulteriormente, in Israele e nella Silicon Valley, negli Stati Uniti, dove sono presenti fiorenti ecosistemi di start-up. Una maggiore presenza nella nota Silicon Valley con il partner globale Plug and Play Tech Centre aiuterà JLR ad accelerare la sua collaborazione con le start-up nordamericane, mentre la partnership con Tata Consultancy Services (TCS) a Tel Aviv amplierà il suo accesso al potente scenario delle start-up israeliane. Questa nuova partnership sfrutterà il Co-Innovation Network (COIN) di TCS, per identificare le offerte tecnologiche locali e scalarle a soluzioni e servizi di mobilità globali, generando ulteriore valore condiviso e sinergie all’interno dell’ecosistema Tata.

foto: ufficio stampa Jaguar Land Rover Italia

