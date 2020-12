Jaguar Land Rover. Si arricchisce contenuti programma usato certificato

Jaguar Land Rover Italia presenta Approved, il programma, arricchito di nuovi contenuti, che il gruppo dedica ai propri modelli di auto e SUV usati. Approved è nato, nel 2013, per assicurare il massimo livello di qualità e per offrire la stessa indimenticabile esperienza di guida di una Jaguar o Land Rover nuova. “La strategia del programma Jaguar e Land Rover Approved è chiara: far tornare alle stesse condizioni di un veicolo nuovo, auto che hanno già vissuto una loro storia, aumentando così la possibilità di far realizzare un sogno a molti più potenziali clienti” sottolinea Fabrizio Falcombello Musumeci Greco – Pre-Owned & Remarketing Senior Manager che prosegue: “Il nostro programma si fonda su una promessa al cliente rivolta all’eccellenza ed ha l’obiettivo di continuare il suo straordinario percorso di crescita e successo nei prossimi anni”. Un plus unico per gli acquirenti della gamma Approved Jaguar o Land Rover, è l’accesso ai Club dei due brand.

Il Cliente Approved entra di diritto con un welcome pack nel mondo dei vantaggi Jaguar e Land Rover come un acquirente di una vettura nuova ed accede a centinaia di esclusive opportunità. Si tratta di servizi e benefici legati al mondo dei viaggi, della cultura e dell’arte che permettono di vivere l’auto come un’esperienza esclusiva e personalizzata.

Tutti i SUV e le auto proposte in gamma Approved sono sottoposti a dei controlli rigidissimi, partendo dalla selezione che esclude veicoli con più di 150mila chilometri o con più di 5 anni dalla data di immatricolazione. Per rientrare nel mondo Approved, le vetture vengono dunque sottoposte a ben 165 controlli, che riguardano la verniciatura, lo stato della carrozzeria, gli interni e, primo fra tutti, quello sulla meccanica. Solo dopo queste verifiche e dopo la prova su strada di un esperto del brand, il veicolo usato ottiene la certificazione Approved.

Questo certificato assume valore sia quando si acquista il mezzo che quando lo si dovrà poi rivendere ed indica, tra le altre informazioni, stato d’uso, provenienza e chilometraggio effettivo.

Grazie ai rigidissimi controlli, il programma Approved offre una garanzia a copertura europea, analoga a quella contrattuale delle vetture nuove, di 24 mesi a chilometraggio illimitato. Ciò significa che, nell’eventualità, di danni di natura meccanica o elettrica, ci si rivolge ai concessionari ufficiali della Rete di vendita dove le riparazioni sono eseguite da tecnici specializzati, usando solo ricambi originali. Inoltre, per un usato premium Approved è inclusa l’assistenza stradale attiva 24/24 ore che copre tutti i casi di immobilizzo vettura (ad esempio: guasto, incidente, foratura o smarrimento chiavi, furto o atto vandalico che non consentono alla vettura di poter essere utilizzata). Il programma Approved prevede anche una clausola a vantaggio dei clienti, che permette di sostituire la vettura entro 15 giorni dall’acquisto, ed entro 2.000 chilometri di percorrenza (con un’altra Approved oppure con una nuova di pari valore).

Recentemente il programma si è arricchito anche grazie ad una campagna accessori riservata al Mondo Approved e pensata per dare ancor più valore ed esclusività alle nostre vetture.

Grazie a tale iniziativa i Clienti potranno vestire le loro vetture conferendogli un nuovo look, personalizzarle con accessori dedicati ai viaggi, allo sport, o semplicemente al comfort a bordo dei nostri amici a quattro zampe.

Varia è la disponibilità di formule finanziamento, rateali o leasing anche ai privati, con la stessa struttura dei piani previsti sui veicoli nuovi e con la garanzia di un valore futuro garantito.

Tutti i modelli Approved possono essere trovati presso le Concessionarie Jaguar Land Rover o sui siti: www.landroverapproved.it www.jaguarapproved.it. E’ così che per il cliente Approved si apre un mondo di esperienze uniche con delle vetture ineguagliabili.

