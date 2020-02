Jaguar presenta il futuro della mobilità urbana

Jaguar Land Rover ha presentato il nuovo concept vehicle Project Vector che, nell’ambito della vision Destinazione Zero, offre la sua soluzione per un futuro autonomo, elettrico, e connesso per la mobilità urbana. La vision Destination Zero di Jaguar Land Rover rappresenta l’obiettivo di contribuire a una società più sana e sicura, e all’ecologia. Con la costante innovazione l’Azienda punta ad un futuro ad emissioni zero, zero incidenti e zero traffico – in tutti gli stabilimenti, i prodotti, e i servizi. All’interno di questo percorso, il concept Project Vector è un veicolo elettrico avanzato, versatile e multiruolo che è pronto per un futuro autonomo. Il concept, versatile e compatto, è lungo solo quattro metri ed è progettato per la città; batteria e componenti della propulsione sono contenuti in un pavimento piatto che consente una varietà di impieghi. Il rivoluzionario spazio interno in cabina può essere configurato per impiego privato, per utilizzo condiviso ed offre anche la possibilità di applicazioni commerciali, come le consegne dell’ultimo miglio. Il concept Project Vector è stato creato con la missione di innalzare la qualità della futura vita urbana. È stato sviluppato presso il National Automotive Innovation Centre per i vantaggi che questo offre: un lavoro più agile, in stretta collaborazione con i partner accademici ed esterni. Il veicolo si rivolge anche ad un più vasto concetto di mobilità, dal modo in cui ci si connette ai servizi di mobilità, fino alle infrastrutture necessarie per consentire la circolazione in città a veicoli autonomi completamente integrati. Sir Ralf Speth, Chief Executive Officer di Jaguar Land Rover ha commentato: “Jaguar Land Rover conosce i trend che plasmano le società moderne. Project Vector dimostra come Jaguar Land Rover sia un leader nell’innovazione tesa a rendere la società più sana e sicura, e l’ambiente più pulito”. (ITALPRESS).

