Jakala, nuovo ecosistema digitale Subaru Italia e altri 4 mercati Ue

MILANO (ITALPRESS) – Jakala, tra i principali player nel panorama europeo del marketing e della trasformazione digitale, si è aggiudicata lo sviluppo e il restyling dei siti web di Subaru per i mercati di Italia, Croazia, Slovenia, Bulgaria e Romania.

Il progetto nasce dalla stretta collaborazione tra il team Marketing di Subaru Italia e le unit di design e sviluppo di Jakala, con l’obiettivo di “offrire un’esperienza digitale rinnovata, performante e pienamente coerente con l’identità del brand Subaru”.

“Grazie a una solida esperienza nel settore automotive – si legge in una nota -, Jakala ha messo in campo un approccio integrato e data-driven, in grado di valorizzare il marchio in un contesto snello, accessibile e altamente responsive. Il nuovo design si distingue per un look & feel moderno e funzionale, capace di rispettare la coerenza visiva e valoriale che da sempre contraddistingue Subaru”.

“Abbiamo coinvolto il meglio delle nostre competenze in ambito design e sviluppo, facendo leva ancora una volta sull’orizzontalità dell’offerta Jakala. Subaru è per noi un partner strategico, che affianchiamo mettendo in campo un approccio marketing innovativo e multicanale, per rispondere alle nuove sfide del mercato automotive”, Carlo Bianco, Senior Partner di Jakala.

“Realizzare un nuovo sito web oggi significa costruire un hub strategico in grado di connettere tutte le attività di digital marketing – spiega Fausto Di Girolamo, Senior Director e responsabile Digital Experience di Jakala -. Integrazioni con sistemi terzi, conversione, retention e customer engagement sono al centro del nostro approccio multidisciplinare”.

“In un mercato in evoluzione e altamente competitivo come quello automotive, la capacità di sostenere la strategia di marketing con strumenti digitali performanti è imprescindibile – conferma Stefania Missana, Marketing General Manager di Subaru Italia -. Il nuovo sito ci consente di comunicare al meglio i valori del brand rispondendo efficacemente alle esigenze dei clienti e garantendo al contempo un coordinamento integrato delle nostre attività sui diversi mercati europei”.

“Questo progetto è il punto di partenza di un ecosistema digitale in evoluzione, pensato per connettere Subaru ai suoi utenti in modo più autentico, diretto e rilevante – conclude Alex Bruson, Marketing Manager di Subaru Italia -. Insieme a Jakala e al team Subaru – che hanno unito competenze di grande valore accompagnate da una forte dedizione – abbiamo tradotto l’identità del brand in un linguaggio digitale chiaro e coerente, capace di valorizzarne i tratti distintivi in un’esperienza ricca di contenuti e guidata dai dati. E’ una piattaforma integrata, condivisa tra più mercati, progettata per crescere nei prossimi mesi e anni con le persone e con il business”.

– Foto ufficio stampa Jakala –

(ITALPRESS).