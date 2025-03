James Senese lancia “Ammiscamm chesta vita” e “Metropolis”: doppio assaggio del nuovo album in arrivo

James Senese, icona della musica napoletana e figura di riferimento del Neapolitan Power, annuncia l’imminente uscita del suo ventiduesimo album di inediti, “Chest nun è ‘a terra mia”, previsto per il prossimo 2 maggio. Per ingannare l’attesa, l’artista regala ai suoi fan un doppio assaggio con la pubblicazione, il 4 aprile, dei primi due singoli estratti: la magnetica “Ammiscamm chesta vita” e l’elettronica e avvolgente “Metropolis”.

Con “Ammiscamm chesta vita”, Senese tesse un affascinante incontro tra sonorità contemporanee ed echi del passato. La sua voce, potente e senza tempo, trasmette con intensità la profondità delle esperienze vissute, invitando l’ascoltatore a riflettere sul fluire dell’esistenza. “Metropolis”, invece, si presenta come un suggestivo brano strumentale intriso di elettronica, sostenuto da un sax struggente e pervasivo che ne accresce l’eleganza e l’intensità emotiva.

Questi due brani offrono un’anteprima significativa dell’anima di “Chest nun è ‘a terra mia”, un lavoro che si preannuncia profondo e ricco di significato. In un mondo spesso segnato dalla disillusione, Senese invita a riscoprire il valore di aprire il cuore alla bellezza della vita, un dono prezioso da accogliere e custodire.

Parallelamente all’annuncio del nuovo album e dei primi singoli, sono state svelate le prime date del tour che accompagnerà l’uscita di “Chest nun è ‘a terra mia”. Il viaggio musicale prenderà il via il 10 maggio dall’Auditorium Parco della Musica di Roma, portando la sua inconfondibile energia e il suo sound unico sui palchi di tutta Italia.

Da quasi sessant’anni, James Senese è un protagonista indiscusso della scena musicale italiana, simbolo di una ricerca sonora incessante che fonde le radici napoletane con le influenze internazionali. Il suo linguaggio musicale innovativo, che spazia dalla canzone leggera al funk-jazz fino al grande cantautorato, lo ha consacrato come un punto di riferimento per intere generazioni di musicisti e appassionati.

Protagonista del movimento Neapolitan Power, Senese ha scritto pagine memorabili della musica italiana, collaborando con un’infinità di artisti prestigiosi. Le sue opere, fortemente caratterizzate da temi sociali e culturali che riflettono il suo profondo legame con Napoli e la sua gente, affrontano temi come l’identità, l’emarginazione e il riscatto, testimoniando una carriera artistica senza compromessi e un impegno civile che non accenna a diminuire. Nei suoi brani, il suo inconfondibile sax si fa portavoce delle emozioni di chi lotta quotidianamente per la dignità, trasformando dolore e forza, speranza e paura, guerra e resistenza in narrazioni potenti che oscillano tra jazz-funk, influenze latin music e la ricchezza della tradizione partenopea e mediterranea.

L’attesa per “Chest nun è ‘a terra mia” e per il nuovo tour di James Senese è già palpabile, segno della vitalità e della rilevanza di un artista che continua a emozionare e a far riflettere con la sua musica autentica e viscerale.