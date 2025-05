Jameson Distilled Sounds: la scena musicale contemporanea fa tappa a Napoli

Dopo le edizioni di Roma e Milano, la rassegna Jameson Distilled Sounds si prepara al suo terzo appuntamento, previsto per il 16 maggio 2025 presso il Basic Club di Napoli. L’evento, che ha visto una partecipazione significativa nelle precedenti date, si propone come vetrina per artisti e DJ della scena musicale attuale.

La serata napoletana vedrà il ritorno di Claudym, che si esibirà per la terza volta, e dei DJ Bassi Maestro, Goedi e Filo, già protagonisti negli eventi di Roma e Milano. L’apertura sarà affidata al DJ Bijei, mentre il set conclusivo sarà a cura del producer napoletano Dat Boi Dee (Davide Totaro), noto per le sue collaborazioni con artisti come Geolier, J Lord e altri esponenti della scena urban.

In preparazione all’evento di Napoli, si terrà un incontro denominato Talk & Studio Experience, programmato per il 9 maggio presso il Ghe Pensi Mi di Milano. Questo appuntamento sarà dedicato all’analisi del ruolo della musica nella discografia contemporanea, con la partecipazione di Gabriele Minelli (A&R Manager di Island Record) e Lorenzo Carminati (lead singer degli Studio Murena).

Durante il Talk & Studio Experience, i partecipanti avranno l’opportunità di assistere a una dimostrazione della preparazione del cocktail Jameson Ginger Ale e Lime, guidata dal Brand Ambassador Riccardo Cerboneschi.

Jameson Distilled Sounds si presenta come un’iniziativa che riflette i valori del brand Jameson: indipendenza, autenticità e inclusività, favorendo la connessione tra individui e la commistione tra generi musicali. L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti, con possibilità di registrazione online.

L’evento è realizzato in collaborazione con Rolling Stone Italia, media partner della rassegna.