Janssen rinnova servizio consegna a domicilio farmaci ospedalieri

ROMA (ITALPRESS) – Il servizio gratuito di consegna a domicilio dei farmaci a distribuzione ospedaliera di Janssen cresce e si presenta sotto una nuova veste: Janssen a casa tua 2.0. L’iniziativa, che si pone l’obiettivo di ridurre gli accessi in ospedale per il ritiro dei medicinali garantendo al contempo la sicurezza, il rispetto della privacy e la continuità terapeutico-assistenziale dei pazienti, viene semplificata dando a quest’ultimi un ruolo ancor più centrale: saranno i pazienti in prima persona, infatti, a contattare – con il supporto di medici e farmacisti ospedalieri – il customer care di PHSE, che effettua il servizio, per aderirvi. Attivo su tutto il territorio nazionale dal mese di aprile dello scorso anno per sostenere medici, farmacisti e operatori sanitari nella gestione della pandemia, il servizio ad oggi coinvolge pazienti di 11 regioni italiane (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia) e può raggiungere potenzialmente 56 mila persone.

Nel corso del primo anno di attivazione, l’iniziativa ha fatto sì che i pazienti che ne usufruivano potessero godere di importanti benefici in termini di tempo risparmiato e miglioramento della qualità di vita, traducibili in 500 km non percorsi in media da ciascun paziente equivalenti a 10 ore di tempo guadagnate. Il servizio riguarda i farmaci a somministrazione orale e sottocutanea di diverse aree terapeutiche: oncologia, ematologia, immunologia, HIV e ipertensione polmonare arteriosa. “Siamo orgogliosi del grande supporto che il progetto Janssen a Casa Tua ha dato a pazienti, medici e farmacisti ospedalieri in un momento così difficile dal punto di vista sociale e sanitario. Speriamo che, grazie all’ulteriore semplificazione dei processi di attivazione, con la versione 2.0 sia possibile raggiungere ancora più pazienti nel nostro Paese e andare incontro alle esigenze crescenti di tutti coloro che si trovano concretamente ad affrontare la malattia ogni giorno – ha dichiarato Luca Carlo Nardi, direttore commerciale di Janssen Italia -. Come Janssen vogliamo dare il nostro contributo a tutto il sistema, affinchè la casa possa diventare un luogo di cura complementare alle strutture ospedaliere, per supportare ancor meglio tutti i pazienti più fragili in questo momento pandemico”.

(ITALPRESS).