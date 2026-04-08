Jarvis, soluzioni avanzate di IA e robotica: 650mila euro per 5 progetti pilota

È aperta la Open Call #2 – External Pilots Track del progetto europeo Jarvis, iniziativa finanziata da Horizon Europe per accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale e robotica collaborativa. Il bando mette a disposizione un budget complessivo di 650.000 euro e finanzierà 5 progetti pilota, con un contributo massimo di 130.000 euro ciascuno e una durata di 10 mesi.

L’obiettivo è sostenere la sperimentazione di tecnologie di interazione uomo-robot in ambienti operativi reali, validando soluzioni innovative in grado di migliorare produttività, sicurezza e flessibilità nei processi industriali. I progetti dovranno infatti raggiungere un livello di maturità tecnologica pari a TRL 7, dimostrando applicazioni concrete e scalabili.

La call è rivolta a consorzi composti da almeno due soggetti: una startup o PMI tecnologica (obbligatoria come capofila) e un use case provider (azienda o gestore di infrastrutture) che metta a disposizione l’ambiente reale per la sperimentazione. È possibile includere anche un terzo partner, come integratore tecnologico o organismo di ricerca.

Le proposte dovranno affrontare una delle principali sfide individuate dal programma, tra cui robotica collaborativa per attività fisicamente impegnative, interazione adattiva nei processi produttivi complessi, manutenzione e ispezione da remoto e applicazioni in domini emergenti. I progetti dovranno inoltre integrare tecnologie della piattaforma Jarvis e dimostrarne il valore aggiunto.

La selezione avverrà tramite valutazione indipendente basata su innovazione, approccio tecnologico, impatto e qualità del consorzio, garantendo trasparenza e competitività.

La scadenza per la presentazione delle candidature è fissata al 10 luglio 2026.