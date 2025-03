“Jazz & Baccalà”: un festival di stelle a Somma Vesuviana, da Nicole Zuraitis a Joe Barbieri

L’undicesima edizione del festival “Jazz & Baccalà” al Teatro Summarte di Somma Vesuviana si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica e della buona cucina. Dal 15 marzo al 16 maggio, il teatro ospiterà una serie di concerti con artisti di fama internazionale, accompagnati da degustazioni di piatti tipici della tradizione napoletana, con il baccalà come protagonista.

Un’apertura con la vincitrice del Grammy Nicole Zuraitis

Ad inaugurare il festival sarà Nicole Zuraitis, cantante, pianista e compositrice statunitense, fresca vincitrice del Grammy Award 2024 per il miglior album vocale jazz. Accompagnata dall’Elio Coppola Trio, la Zuraitis porterà sul palco del Summarte il suo talento e la sua energia, in un concerto che si preannuncia emozionante.

Un programma ricco di stelle

Il festival proseguirà con altri grandi nomi del panorama jazz internazionale, tra cui Jany McPherson, pianista e cantante cubana, che ha collaborato con leggende come Buena Vista Social Club, Maceo Parker e Dee Dee Bridgewater. Sergio Caputo, con il suo inconfondibile stile tra jazz, swing e canzone d’autore, si esibirà per due serate, mentre Joe Barbieri, in un evento off al Teatro Acacia di Napoli, presenterà il suo nuovo album “Big Bang”. A chiudere la rassegna sarà Alan Harris, crooner newyorkese, erede della grande tradizione dei cantanti jazz.

Un’esperienza sensoriale completa

“Jazz & Baccalà” non è solo un festival musicale, ma un’esperienza sensoriale completa. Ogni concerto sarà accompagnato da degustazioni di piatti tipici della tradizione napoletana, con il baccalà come ingrediente principe, preparati dai migliori chef locali. Un’occasione per deliziare il palato e l’udito, in un’atmosfera conviviale e raffinata.

Un format di successo

La rassegna “Jazz & Baccalà” si è affermata negli anni come un appuntamento imperdibile per gli amanti della musica e della gastronomia, grazie al suo format originale e alla qualità degli artisti che vi partecipano. La direzione artistica di Elio Coppola, in sinergia con la direzione del Teatro di Marco Panico, garantisce un programma di alto livello, mentre la collaborazione con i produttori locali e il ristorante “‘800 borbonico” assicura la qualità delle degustazioni.