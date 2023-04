Jazz, Dimitri Grechi Espinoza in concerto a Puteoli Sacra

Lunedì 1° maggio alle ore 18 al Duomo di Pozzuoli del Rione Terra, nell’ambito del progetto Puteoli Sacra, si terrà il concerto del sassofonista Dimitri Grechi Epinoza dal titolo “The spiritual way”, organizzato con l’APS Jazz and Conversation, già ideatrice del “Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei”.

Espinoza è un eclettico artista di elevate capacità sonore, la sua musica approfondisce il rapporto tra suono, spazio-sonoro e il suo significato spirituale, contribuendo così a riportare questa forma di arte alla sua originaria funzione di “dialogo” con il Sacro. Come lui stesso sottolinea: “Il suono è l’essenza del nostro mondo. Due fratelli inseparabilmente uniti risiedono nel mio essere; uno di essi suona, l’altro ascolta”.

Gli ospiti dell’evento, che commemora la Giornata Internazionale del jazz, patrocinata dall’Unesco per la pace e il dialogo interculturale, verranno accolti delle colonne marmoree del tempio di Augusto, potranno ammirare il soffitto moderno che riproduce il cielo e le costellazioni dell’approdo di San Paolo a Pozzuoli.

La loro esperienza continuerà con una visita al Tempio-Duomo, un luogo che unisce resti romani, un restauro moderno ed una preziosissima quadreria seicentesca, con opere – tra gli altri – di Artemisia Gentileschi, Giovanni Lanfranco, Cesare Fracanzano e Massimo Stanzione. Il percorso continua poi al Museo Diocesano, con una sala dedicata proprio ad Artemisia Gentileschi con le tele “I Santi Procolo e Nicea”, “San Gennaro nell’Anfiteatro”, e “L’Adorazione dei Magi”.

Il sito è facilmente raggiungibile con i mezzi di trasporto, in Cumana e Circumflegrea o in Metropolitana Linea 2, in auto via tangenziale (uscita via Campana) o da via Napoli. A 10 minuti dal Porto di Pozzuoli, a 5 minuti piazza della Repubblica. Infopoint in via duomo del Rione Terra.

Puteoli Sacra – unico progetto in Europa che coinvolge i ragazzi e le donne provenienti da un’area penale nella gestione di un museo – è coordinato dalla Fondazione CED Regina Pacis diretta da Gennaro Pagano, e sostenuto da Fondazione Con il Sud, Fondazione Giglio, Fondazione Eduardo De Filippo, Associazione Costruttori Edili di Napoli – A.C.E.N., Provincia Italiana dei Missionari di N. S. De La Salette, Ance Campania, Figlie della Presentazione di Maria Santissima al Tempio, Ance Campania.