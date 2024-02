Jazz, il resident songwriter Piji all’Alexanderplatz Jazz Club Roma

Roma, 21 feb. (askanews) – All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, giovedì 22 febbraio ritorna il resident songwriter Piji, cantautore jazz che ha un appuntamento al mese nello storico locale di Via Ostia 9.

Le canzoni di Piji vivono nei mondi della canzone d’autore più raffinata (con testi poetici, romantici, ma anche sociali e ironici, talvolta a cavallo tra chanson à texte e teatro canzone) mescolati a stili come jazz manouche, swing, urban, elettronica, con alcune fuoriuscite latin jazz e tango.

Il cantautore romano ha all’attivo circa 1000 concerti, 18 premi vinti da cantautore, 20 format radiofonici condotti, 15 spettacoli teatrali, 2 libri pubblicati, varie direzioni artistiche e numerose collaborazioni prestigiose come quelle con Fiorello, Renzo Arbore, Sergio Caputo, Michela Andreozzi e Simona Molinari. Tra i premi vinti 2 volte il Premio Lunezia, la Targa Tenco per album a progetto, il Premio Bindi (in cui ha vinto sia 1º posto che miglior testo e miglior musica), il Premio Augusto Daolio, il Premio, L’artista che non c’era, Botteghe d’autore, il Premio Afi di Musica Controcorrente, il Festival Dallo Sciamano allo Showman, ecc. Salirà sul palco dell’Alexander con il suo Unplugged 4et (Gian Piero Lo Piccolo al clarinetto, Egidio Marchitelli alla chitarra manouche e Francesco Saverio Capo al contrabbasso).