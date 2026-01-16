Jazz, Red Records inaugura il 2026 con l’esordio di Jordan Williams

Roma, 16 gen. (askanews) – L’ha chiamato Playing By Ear, ma funzionerebbe benissimo aggiungere By Heart, perché le architetture di questa musica stanno tutte dentro l’idea di un viaggio sentimentale tra radici e visioni. Da oggi è negli store in cd e sulle piattaforme online.

Jordan Williams, giovane e roccioso pianista di Philadelphia (n. 1996), ha scelto la Red Records per il suo debutto discografico. L’album – si legge in un comunicato – è stato registrato con alcuni dei top player del jazz statunitense: Jeff “Tain” Watts, Nat Reeves, Wallace Roney Jr.

Nella sua ispirazione ricorrono stilemi contrappuntistici classici (da Bach a Haydn), prima passione di Williams, e riconcettualizzazioni delle songs della tradizione americana blues, gospel, jazz.

“Marco Pennisi della Red”, ha dichiarato in una recente intervista al britannico UKJazzNews, “mi ha consigliato di fare un disco con Wallace e mi ha dato la libertà di scegliere la sezione ritmica. Questo mi ha reso tutto più semplice: ho scelto i miei eroi, quelli che hanno formato i gusti di un mucchio di persone della mia generazione. Ho voluto rendere omaggio a questo filo rosso della storia, facendo però qualcosa che vibrasse di novità e di vita”.

L’uscita dell’album è stata preceduta dal singolo Tayamisha, rilettura di un blues meno noto di Buster Williams. Una parola swahili che evoca armonia e tranquillità e con un legame speciale per il pianista di Philly, visto che – ricorda – i nonni avviarono un ristorante a Camden, la città del New Jersey dove nacque Buster, subito dopo l’assassinio di Martin Luther King Jr.

Con Playing By Ear si apre, così, un anno ricco di uscite straordinarie per la Red Records, che quest’anno soffierà le sue prime cinquanta candeline.

(photo credits: Luciano Rossetti, Phocus).