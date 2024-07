Jazz Sailor si fa in quattro. Concerti evento tra Campania e Calabria, per raccontare la ricerca creativa su jazz e vela

Da Bruxelles a Cariati (Calabria), Salerno, Agropoli e Scario per la Campania, Jazz Sailor, la ricerca creativa del musicista salernitano Angelo Gregorio, continua il suo viaggio e con la formula della conferenza concerto propone un nuovo storytelling articolato su quattro originali eventi estivi che uniscono la passione per il mare e la musica jazz. Quattro date esclusive in altrettante località tra la Calabria e la Campania immaginate come un percorso esperienziale da vivere tra parole e musica, attingendo alle sollecitazioni che in questi mesi sono emerse dal lavoro con musicisti e velisti. L’ingresso è gratuito.

La ricerca creativa è infatti terminata e l’analisi dei dati è stata completata, rivelando risultati affascinanti. Sono emerse similitudini sorprendenti e sovrapposizioni di competenze tra i musicisti jazz e velisti, particolarmente evidenti nelle loro attitudini al problem solving. Questa scoperta sottolinea l’importanza di un approccio interdisciplinare che combina la creatività artistica con le abilità tecniche e pratiche, aprendo nuove strade per la sensibilizzazione ambientale e sociale.

Nel 2025, è previsto un tour divulgativo che presenterà un libro (in uscita a dicembre 2024) e un disco (in uscita in primavera 2025), frutto di questa straordinaria ricerca. La mini-tournée di quattro date in programma quest’estate rappresenta un’anteprima di questo progetto. Ogni evento offrirà un saggio delle intuizioni e delle esperienze che saranno al centro del tour dell’anno prossimo, offrendo al pubblico l’opportunità di vivere in anteprima questa combinazione innovativa di musica e impegno ambientale.

3 agosto – Cariati, Calabria:

L’ incontro con il presidente Francesco Cufari e il direttivo della Lega Navale di Cariati aprirà la giornata: si presenterà la sezione e poi ci sarà una tavola rotonda sulle campagne di sensibilizzazione sociale e marittima nel comune. Nel pomeriggio i ragazzi della Scuola di Vela parteciperanno al concerto interattivo che esplorerà i risultati della ricerca e le tematiche di sostenibilità e tutela ambientale. La giornata si concluderà con l’uscita in mare nel Golfo di Cariati, seguita da un concerto al porto con Angelo Gregorio al sassofono a Lorenzo Iorio alla chitarra.

6 agosto – Salerno, Campania:

Salerno accoglierà il secondo appuntamento di questo minitour. La mattina ci sarà l’incontro con il presidente Francesco Bavosa e il direttivo della Lega Navale di Salerno, seguirà la tavola rotonda sulle iniziative di sensibilizzazione marittima. Nel pomeriggio, i ragazzi della Scuola di Vela saranno coinvolti in un concerto interattivo, sulle sfide ambientali e sulla sostenibilità ma anche sui risultati della ricerca. La giornata si chiuderà, alle ore 21, con il concerto conferenza sulla panoramica terrazza della Lega Navale di Salerno. Ad accompagnare Angelo Gregorio al sassofono ci sarà Alfonso Marra al pianoforte.

12 agosto – Agropoli, Campania:

Agropoli sarà la terza tappa di questo viaggio. La mattina l’incontro con il presidente Alessio Della Torre e il direttivo della Lega Navale di Agropoli per discutere dei progetti di sensibilizzazione ambientale attivi sul territorio. Alle ore 18:00, le imbarcazioni coinvolte lasceranno il porto di Agropoli per raggiungere la splendida baia di Trentova, dove si terrà un concerto in barca, creando un’esperienza musicale unica. Ad accompagnare Angelo Gregorio al sassofono ci sarà Alfonso Marra al pianoforte. Il concerto avrà una sua narrazione tersicorea con la performance di danza aerea di Francesca Aulotto.

16 agosto – Scario, Campania:

L’ultima tappa si terrà a Scario. La mattina sarà dedicata all’incontro con il presidente Raffaele Russo e il direttivo della Lega Navale di Scario e a una tavola rotonda sui temi ambientali. Nel pomeriggio, i ragazzi della Scuola di Vela parteciperanno al concerto interattivo e alle ore 18 il concerto/conferenza si terrà sul pontile della sezione della Lega Navale di Scario, circondati da una magica scenografia tra le barche ormeggiate e il tramonto. Ad accompagnare Angelo Gregorio al sassofono ci sarà Alfonso Marra al pianoforte.