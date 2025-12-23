Jazz senza confini ai piedi del Vesuvio: grandi nomi internazionali al DiVino Jazz Festival 2025

Gli spagnoli Marco Mezquida e Chicuelo, gli argentini Aires Tango, gli statunitensi di Eric Waddell & Abundant Life Singers e il trio Servillo, Girotto, Mangalavite sono alcuni dei protagonisti in scena al DiVino Jazz Festival 2025.

La XVIII edizione del festival diretto da Gigi Di Luca – in corso di svolgimento in 7 comuni del vesuviano fino al 30 dicembre – entra nel vivo con diversi eventi ad ingresso gratuito. Oltre alla musica live, infatti, sono previste varie attività come le visite alle aziende vinicole vesuviane, le degustazioni e i laboratori del gusto, la sezione Archeojazz con itinerari turistici agli scavi di Pompei e di Oplonti, all’Antiquarium e Villa Regina a Boscoreale, i racconti Divini, le esposizioni di artigianato e prodotti tipici, performance artistiche e street art.

Dopo il successo dei concerti della scorsa settimana che hanno fatto registrare il tutto esaurito per le esibizioni di Ana Carla Maza (nella serata inaugurale), di Eleonora Strino Trio con special guest Daniele Sepe, di Enrico Pieranunzi con Gabriele Mirabassi e Luca Bulgarelli, e l’omaggio a De André di Danilo Rea, il festival che coniuga musica jazz, vino e valorizzazione del territorio vesuviano si avvia alla conclusione.

Venerdì 26 dicembre alle 20:30 il Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei è pronto ad accogliere due grandi protagonisti della musica spagnola, Marco Mezquida e Juan Gómez “Chicuelo” , che presenteranno – nella loro unica tappa italiana – il nuovo album “Del Alma”. Sul palco insieme ai due musicisti iberici ci sarà anche il percussionista Paco de Mode. In questo lavoro discografico, pubblicato lo scorso settembre, il versatile talento pianistico di Mezquida si fonde con la magia della chitarra di Chicuelo, dando vita all’incontro tra il jazz e il flamenco.

Sabato 27 dicembre al Teatro Corelli di Trecase, invece, tocca a Javier Girotto & Aires Tango. Il sassofonista e compositore argentino insieme ad Alessandro Gwis (piano ed elettronica), Marco Siniscalco (basso elettrico) e il giovane Francesco de Rubeis (batteria, percussioni) festeggia tre decenni di musica del quartetto. Dal vivo presentano il recente album, il decimo in carriera, pubblicato per la Parco della Musica Records, dal titolo “30”.

Domenica 28 dicembre si ritorna a Pompei dove è prevista dalle ore 10:30 la performance artistica della Divino Jazz Street Art, tra via Lepanto e Palazzo De Fusco.

Lunedì 29 dicembre il MAV – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano ospita l’esibizione del trio Peppe Servillo, Javier Girotto, Natàlio Luis Mangalavite con il loro acclamato spettacolo “L’amico di Cordoba”. Un progetto ispirato al tango di Piazzolla, a Jobim, al jazz e alla canzone d’autore italiana, che unisce l’anima sudamericana con quella mediterranea.

A chiudere l’edizione 2025 del DiVino Jazz Festival, martedì 30 dicembre al Teatro di Costanzo Mattiello di Pompei (ore 20:30) saranno le sonorità gospel, soul e rhythm and blues di Eric Waddell & Abundant Life Singers, uno dei gruppi di spicco di Baltimora, Maryland.

Finanziata dall’assessorato al Turismo della Regione Campania, l’edizione 2025 del “DiVino Jazz Festival – Itinerari vesuviani” è co-finanziata e organizzata dal Comune di Pompei in partenariato con i comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Ercolano, Torre Annunziata, Torre del Greco e Trecase.

Tutti i concerti in programma sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili.

Per gli eventi collaterali (itinerari, visite guidate, degustazioni) la partecipazione è gratuita ma con prenotazione obbligatoria su Eventbrite. Per il programma completo e per ulteriori informazioni: info@divinojazzfestival.it o www.divinojazzfestival.it.