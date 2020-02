Jcoplastic presenta a Milano il Sistema Colombo per lo smaltimento della differenziata

Si terrà nei giorni 20 e 21 febbraio – dalle 10 alle 19 nello “Spazio Campania” in piazza Fontana a Milano (http://www.spaziocampania.it/) – la presentazione del “Sistema Colombo”, un innovativo sistema di raccolta differenziata dei rifiuti brevettato dalla Jcoplastic SpA di Battipaglia. “Colombo” riassume in sé gli aspetti positivi della raccolta porta a porta e della raccolta stradale. La presentazione – organizzata con il supporto della Camera di commercio di Salerno e il patrocinio di Confindustria Salerno – è destinata ai clienti e stakeholder della Pa che potranno, in anteprima, conoscere e approfondire le applicazioni della innovativa soluzione. In linea con la mission e i valori della Jcoplastic, inoltre, venerdì 21 – dalle 12 alle 15 – si terrà l’incontro “Economia Circolare: prospettive di sviluppo sostenibile”. L’evento vedrà la partecipazione del presidente di Confindustria Salerno e Camera di commercio di Salerno, Andrea Prete; del presidente Piccola Industria di Assolombarda, Alessandro Engignoli; del direttore delle Politiche Industriali di Confindustria, Andrea Bianchi; del presidente della Società Chimica Italiana, Gaetano Guerra; del responsabile dell’Area Tecnico-Scientifica di Confindustria Cisambiente, Stefano Sassone; del Legale Rappresentante e Consigliere Delegato di Jcoplastic, Antonio Foresti. Interviene, inoltre, l’assessore al Lavoro della Regione Campania Sonia Palmeri.