JD Vance a Milano incontra atleti Usa: “Tutto il Paese tifa per voi”

Venerdì il vice-presidente americano incontra Meloni in Prefettura

Roma, 5 feb. (askanews) – Il vice presidente degli Stati Uniti, JD Vance, è arrivato in Italia per l’inaugurazione dei Giochi olimpici invernali. È atterrato all’aeroporto di Malpensa alla guida di una folta delegazione che comprende la moglie, la second lady Usha, il segretario di Stato Marco Rubio e l’ambasciatore degli Stati Uniti a Roma Tilman Fertitta, ma anche ex campioni olimpici statunitensi (le sorelle hockeiste Jocelyne e Monique Lamoureux, il pattinatore velocista Apolo Ohno e il pattinatore artistico Evan Lysacek).Visitando gli atleti statunitensi di Milano Cortina 2026 e consegnando loro delle medaglie, ha provato a mettere da parte per un attimo la politica: “Questa è una delle poche cose che unisce l’intero Paese, è un evento davvero speciale”, ha detto parlando con il Team Usa presso il centro di accoglienza di un hotel dell’aeroporto di Milano Malpensa. “Tutto il Paese, Democratici, Repubblicani, Indipendenti, tifiamo per voi, vi applaudiamo e sappiamo che ci renderete orgogliosi. Quindi grazie a tutti e vi auguro buon divertimento”, ha detto ancora, definendo la visita “il momento più bello del mio mandato di vice-presidente”.Venerdì, giorno della cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali, incontrerà la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in prefettura a Milano.Quella di Milano è la tappa principale del viaggio del vice-presidente americano, poi andrà in Armenia e Azerbaigian a sostegno dell’accordo di pace mediato dalla Casa Bianca lo scorso anno.