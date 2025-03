JD Vance visita la base militare Usa in Groenlandia

Un viaggio vissuto dalle istituzioni locali come una provocazione

Milano, 28 mar. (askanews) – Il vicepresidente Usa JD Vance ha visitato l’unica base militare americana in Groenlandia, per quella che le istituzioni locali vedono come una provocazione alla luce delle dichiarazioni del presidente Donald Trump che vuole annettere l’isola autonoma sotto una lasca sovranità danese.Il presidente americano ha ribadito senza mezzi termini mercoledì la sua volontà di impossessarsi della Groenlandia per garantire la sicurezza del suo paese e del resto del mondo.La prima ministra danese, Mette Frederiksen, ha denunciato “la pressione inaccettabile” esercitata dagli americani dopo l’annuncio, all’inizio della settimana, della visita senza invito di una vasta delegazione dell’amministrazione Trump, alla fine è stata abbandonata. Conn queste premesse il vice presidente degli Stati Uniti è atterrato in Groenlandia insieme a sua moglie.