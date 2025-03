Jean-Michel Jarre torna in Italia: concerto-evento negli Scavi di Pompei

L’artista francese Jean-Michel Jarre, punto di riferimento della musica elettronica, torna in Italia dopo nove anni dalla sua ultima presenza: il 5 luglio si esibirà nell’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, nell’ambito della seconda edizione della rassegna “BOP – Beats of Pompeii”. Organizzata da Peppe Gomez per Blackstar Concerti, con il patrocinio del Comune, del Parco Archeologico, del Ministero della Cultura e della Regione, la rassegna propone un cartellone di dieci concerti con l’obiettivo di unire arte, storia e musica in un contesto unico al mondo. “BOP – Beats of Pompeii” si conferma, annunciano i promotori, “come uno degli eventi musicali più attesi dell’anno, capace di coniugare la grandezza della storia con l’innovazione della musica contemporanea. L’Anfiteatro degli Scavi di Pompei, con la sua atmosfera, farà da cornice a un’esperienza indimenticabile, in cui la musica di Jean-Michel Jarre dialogherà con le rovine di una delle città più affascinanti del mondo antico”. Jean-Michel Jarre, con oltre 85 milioni di dischi venduti e 22 album in studio, è noto per i suoi spettacolari live show. Artista visionario, ha stabilito record di affluenza in tanti luoghi iconici: 1 milione di persone a Place de la Concorde (Parigi), 1,3 milioni a Houston, 2,5 milioni a La Défense e 3,5 milioni a Mosca. Ha portato la sua musica innovativa anche sui palchi dei più importanti festival internazionali, tra cui Coachella (USA), e ha raggiunto un traguardo storico con il suo concerto virtuale di Capodanno 2021, seguito da oltre 75 milioni di spettatori in una spettacolare Notre-Dame digitale. Nel 2024, Jarre ha inaugurato lo Starmus Festival a Bratislava con “Bridge From The Future”, uno show ripreso da 17 telecamere e droni, trasmesso in diretta globale e seguito da oltre 120.000 spettatori. A luglio, ha partecipato per la prima volta alla quarantesima edizione delle Francofolies a La Rochelle, mentre a settembre è stato protagonista della cerimonia di chiusura dei Giochi di Parigi 2024, esibendosi davanti a 80.000 persone allo Stade de France. Il concerto di Pompei rappresenta un ritorno per l’artista in Italia, dopo il suo ultimo appuntamento nel 2016. Prima di Pompei, Jarre si esibirà il 3 luglio a Piazza San Marco a Venezia.