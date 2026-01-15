Jeep apre gli showroom e punta sulla nuova compass

TORINO (ITALPRESS) – Jeep apre le porte dei suoi showroom in tutta Italia nei fine settimana di sabato 17 e domenica 18 e di nuovo sabato 24 e domenica 25 per presentare al pubblico la Nuova Compass e rispondere all’interesse crescente degli automobilisti italiani verso la gamma di SUV del marchio, che ha appena archiviato un 2025 particolarmente positivo sotto il profilo commerciale.

A trainare i risultati è stata ancora una volta Jeep Avenger, che si è confermata il SUV più venduto d’Italia e il terzo modello più venduto in assoluto considerando ogni segmento e ogni tipologia di alimentazione, un risultato che ha contribuito a rafforzare il posizionamento del brand nella top ten del mercato domestico.

In questo contesto di forte slancio, l’attenzione si concentra ora sulla Nuova Compass, terza generazione di un modello che rappresenta una vera pietra miliare nella storia recente di Jeep, con oltre 2,5 milioni di unità vendute a livello globale. Progettata, disegnata e costruita in Italia sulla piattaforma di nuova generazione STLA Medium, la Nuova Compass punta a consolidare il ruolo del marchio nel competitivo segmento dei C-SUV, combinando design iconico, tecnologie avanzate e un’elevata versatilità d’uso.

Il modello è stato pensato per eccellere in ogni contesto, Dalla guida urbana e autostradale agli spostamenti quotidiani fino alle esperienze all’aria aperta, grazie a un equilibrio tra stile, spazio interno e funzionalità, reso possibile da un packaging particolarmente efficiente.

Centrale nella strategia resta il principio della “Freedom of Choice”, che si traduce in una gamma di propulsori estremamente ampia: Si parte dalla versione e-Hybrid da 145 cavalli e dalla plug-in hybrid da 225 CV per arrivare alle varianti completamente elettriche, in grado di sviluppare fino a 375 CV, dotate di trazione integrale e con un’autonomia dichiarata che raggiunge i 650 chilometri.

Una proposta che consente ai clienti di scegliere la tecnologia più adatta alle proprie esigenze, senza rinunciare alle caratteristiche tipiche di un autentico SUV Jeep. L’efficienza complessiva è stata ulteriormente migliorata grazie a un accurato lavoro sull’aerodinamica, con un coefficiente di resistenza pari a 0,29, che contribuisce a ridurre consumi ed emissioni senza penalizzare abitabilità e capacità di carico. Dal punto di vista tecnico, Nuova Compass conferma e rafforza le qualità che hanno reso celebre il marchio anche fuori dall’asfalto, con un’altezza da terra superiore a 200 millimetri, angoli di attacco e di uscita ottimizzati e una capacità di guado fino a 480 millimetri, supportate dai sistemi Selec-Terrain, dalla protezione a 360 gradi e da sensori posizionati in modo strategico per aumentare sicurezza e prestazioni sui terreni più impegnativi, mantenendo al tempo stesso un comfort di riferimento per la categoria.

Gli ordini sono già aperti e la Nuova Compass viene proposta con un’offerta che parte da 249 euro al mese, rendendo più accessibile un modello che ambisce a essere uno dei protagonisti del mercato nei prossimi anni. A sostenere il lancio arriva anche una nuova campagna di comunicazione, on air dall’11 gennaio e firmata dall’agenzia BETC, che celebra l’autenticità del DNA Jeep con ironia e riferimenti alla cultura pop sulle note di “The Great Pretender” di Freddie Mercury, contrapponendo la concretezza della Nuova Compass a SUV che ostentano capacità off-road solo apparenti, sintetizzate nel claim “L’unica originale”.

Accanto alla nuova arrivata, negli showroom continua a brillare anche Jeep Avenger, proposta in versioni 100% elettrica, e-Hybrid, benzina e 4xe a trazione integrale, oltre a edizioni speciali come la The North Face Edition, che ne rafforzano vocazione esplorativa e identità stilistica, confermando Jeep come uno dei protagonisti assoluti e più dinamici del mercato SUV italiano.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).