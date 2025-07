Jeep, arriva la nuova Avenger 4xe con trazione integrale

VARESE (ITALPRESS) – Una vettura che riassume in sé i valori principali della gamma: freedom, adventure, autheticity and passion. Così si può riassumere la nuova Jeep Avenger 4xe del gruppo Stellantis. Un’auto che si presenta sul mercato italiano al termine di un periodo positivo per la gamma Jeep Avenger: nel primo semestre del 2025 in Italia si sono avute 27.500 immatricolazioni di Avenger (+30% rispetto al 2024).

“Avenger è il SUV più venduto in Italia, nella sua variante elettrica è anche il BSUV più venduto tra tutte le elettriche del segmento ed è il terzo modello più venduto in assoluto tenuto conto di qualsiasi segmento in qualsiasi alimentazione. Ora arriva la 4xe. già presente nei nostri concessionari, che di sicuro andrà a soddisfare le esigenze di nuovi clienti per rimanere leader di mercato anche quest’anno”, ha spiegato Gabriele Conti, direttore marketing Jeep Italia.

Il cuore della vettura è un sistema ibrido: esso si compone di un motore termico da 1,2 litri che eroga 136 CV accoppiato con due motori elettrici da 21kW ciascuno collocati nelle parti anteriori e posteriori dell’auto per un totale di potenza del sistema di 145 CV e 230 Nm di coppia. La sua velocità massima è pari a 194 km/h, 10 km/h in più rispetto alla versione e-Hybrid, e vanta un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,5 secondi.

Un sistema che quindi consente il suo utilizzo tanto in ambito urbano quanto offroad, tenendo insieme un’accelerazione più rapida e una velocità massima più elevata a fronte di un aumento molto lieve delle emissioni di CO2. “Il motorino elettrico garantisce una trazione integrale intelligente che subentra a seconda delle necessità, o se preimpostata, e sempre disponibile: qualora la batteria dell’unità ibrida dovesse essere scarica,in tempo reale l’unità termica fornisce potenza ed energia al motore posteriore elettrico che fornirà quindi la trazione al retrotreno e quindi avremo un 4×4 sempre disponibile – ha spiegato Conti – Rispetto all’analoga versione a due ruote motrici abbiamo 35 cavalli in più, 25 Nm in più e quindi migliori performance, uno scatto nettamente più pronto per dei consumi delle emissioni sostanzialmente in linea con la versione 4×2. Non bisogna dimenticare che la parte offroad di questa vettura la si deve anche all’architettura stessa della macchina”.

La peculiarità della 4xe è proprio garantire il massimo della manovrabilità indipendentemente dal tipo di terreno. Questo si realizza con angoli in off-road migliorati (angolo di attacco di 22°, angolo di dosso di 21° e angolo di uscita di 35°), 10 mm in più di altezza da terra (per un totale di 210 mm) e una profondità di guado fino a 400 mm. A questo si aggiungono gli pneumatici M+S di serie che garantiscono una trazione affidabile nelle più svariate condizioni atmosferiche, mentre quelli All Terrain 3PMSF sono disponibili per quanti ricercano una maggiore aderenza sui terreni più impegnativi.

Il veicolo può affrontare pendenze fino al 40% su terreni difficili, come la ghiaia, e mantenere fino al 20% di trazione anche quando l’asse anteriore ha poca o nessuna aderenza. Il sistema Selec-Terrain consente inoltre al conducente di passare da una modalità all’altra in base a specifiche condizioni di guida: Auto, che fornisce la trazione integrale solo quando è necessario, bilanciando le prestazioni e consentendo la guida elettrica fino a 1 km in EV sotto i 30 km/h; Snow, che migliora la trazione e la stabilità e garantisce la sicurezza durante la stagione invernale; Sand & Mud, per i terreni irregolari, con rapporti di trasmissione specifici e controllo della trazione per mantenere l’aderenza; Sport, che libera tutte le potenzialità del sistema 4xe, compresa la funzione E-boost che trasmette la coppia alle ruote posteriori per ottenere un’accelerazione più rapida.

Come è stato sottolineato, la capacità 4×4 resta sempre disponibile a seconda delle necessità. Alle basse velocità (tra -30 e +30 km/h), la trazione su tutte e quattro le ruote è permanente, con una ripartizione della coppia 50:50. Alle medie velocità (da 30 a 90 km/h), la trazione sull’asse posteriore si inserisce solo quando necessario, mentre alle velocità elevate (oltre 90 km/h), il motore elettrico posteriore si disinnesta dall’asse per ottimizzare il consumo di carburante.

A livello tecnologico, a bordo si trovano uno schermo della radio da 10,25″ e un quadro strumenti full digital da 10,25″. Quali strumenti di assistenza alla guida, sono presenti sistemi quali il Cruise Control adattivo, che regola automaticamente la velocità della vettura per mantenere la distanza di sicurezza rispetto agli altri veicoli. In caso di strade tortuose o montuose, è disponibile la funzione Hill Descent Control per effettuare discese fluide e controllate sui pendii ripidi. In caso di ambienti urbani trafficati, la telecamera posteriore a 180° offre una prospettiva “drone view”, rendendo le manovre di parcheggio più facili e sicure. Sono tre le versioni disponibili della Jeep Avenger 4xe: Upland (prezzo di listino: 31.950 euro), Overland (prezzo di listino 33.950 euro) e The North Face Edition (prezzo di listino 37.950 euro).

-Foto xh7/Italpress-

(ITALPRESS).