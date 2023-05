Jeep Avenger, al via la campagna “Built for the Real World”

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger, il primo SUV 100% elettrico del brand, è stato presentato lo scorso aprile ai media europei e ha subito conquistato la scena: Avenger ha già vinto il prestigioso titolo di “Auto dell’anno” 2023 oltre ad altri numerosi riconoscimenti internazionali. Sulla scia di questi successi, è ora il momento del primo spot televisivo dedicato al modello. Il debutto italiano della campagna “Built for the Real World” è previsto per venerdì 12 maggio, in onda in prima serata in contemporanea su tutte le principali reti e canali broadcast. Il video sarà poi utilizzato in tutti i mercati europei tra maggio e settembre 2023, sfruttando i media digitali e tradizionali sulla base di un approccio omnichannel integrato.

Lo spot mostra una Jeep Avenger che attraversa ambientazioni immaginarie in un mondo virtuale, guidata da un personaggio altrettanto immaginario. Il punto di svolta avviene quando la protagonista del video si toglie le cuffie per la realtà virtuale dagli occhi e torna nel mondo reale.

La donna, alla guida di un vero modello di SUV 100% elettrico, si lascia trasportare dall’adrenalina e si lancia in una vera avventura Jeep. La voce fuori campo sottolinea il passaggio dal mondo immaginario a quello reale: “C’è un mondo pieno di libertà e avventura, ma non puoi esplorarlo seduto sul tuo divano: devi uscire e viverlo davvero”. La campagna mostra il divario tra il passato e il futuro del marchio: Jeep Avenger rappresenta un’importante pietra miliare per il marchio e il suo percorso. Un veicolo così estremo e iconico sarebbe stato possibile, anche solo pochi mesi fa, solo nel mondo virtuale. Questo nuovo modello è tutto ciò che Jeep rappresenta, ma in una dimensione concentrata. Inoltre, è anche 100% elettrico, super versatile, ricco di tecnologia, con un design funzionale e capacità da leader nel suo segmento. Questo nuovo SUV Jeep sembra senza precedenti e quasi incredibile; eppure è tutto vero. Jeep Avenger è un veicolo inclusivo, progettato e creato per consentire a tutti di vivere appieno le emozioni che offre durante la guida: in primis, i valori fondamentali del marchio, ovvero libertà e avventura.

Lo spot, realizzato con l’agenzia Leo Burnett, è una campagna interamente scritta e realizzata in Europa: le scene del video sono state girate in Portogallo e tutte le parti coinvolte nella sua realizzazione provengono dal Continente. A dimostrazione della continuità concettuale e della coerenza del marchio, la Jeep Avenger è la prima Jeep progettata e creata appositamente per il mercato europeo: una campagna europea per un veicolo europeo, disegnato presso il Design Studio Jeep di Torino. Nel corso del video, attraverso una combinazione di immagini e testi che appaiono in sovrimpressione, vengono evidenziate le principali caratteristiche della Jeep Avenger: tecnologia all’avanguardia, con uno schermo radio di serie da 10,25 pollici Uconnect Infotainment abbinato a un cluster digitale completo, a testimonianza di un modello completamente connesso; la capacità di primeggiare nella categoria, che consente al SUV di operare in qualsiasi condizione atmosferica, grazie anche alla funzionalità Selec-Terrain; inoltre, è in grado di percorrere fino a 400 km WLTP e fino a 550 km nella guida in città, garantiti dalla batteria da 54 kWh; infine, le dimensioni compatte consentono al veicolo di attraversare strade strette come quelle viste nella parte finale dello spot.

Questi temi si combinano con altri concetti chiave della Jeep Avenger: design funzionale, interni spaziosi e versatili, propulsione completamente elettrica. Infatti, il SUV Jeep 100% elettrico si distingue per il suo sistema di propulsione elettrica di nuova generazione che combina un nuovo motore elettrico e una nuova batteria. Grazie alla ricarica rapida standard da 100 kW, utilizzando un cavo Mode 4 collegato a una stazione di ricarica pubblica a corrente continua, tre minuti di carica sono sufficienti per percorrere 30 km. Inoltre, 24 minuti sono sufficienti per caricare le batterie dal 20 all’80%.

In Italia, per assecondare le esigenze di ogni tipo cliente, Avenger è disponibile con motore a benzina da 1200 cc. capace di sviluppare una potenza massima di 100 cavalli a 5500 giri, e una coppia di 205 Nm a 1750 giri. Questo propulsore garantisce uno scatto da 0 a 100 km/h in 10,6 secondi e un livello di emissioni di CO2 inferiore ai 130 g/km.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).