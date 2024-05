Jeep Avenger è la “Weekend Car 2024”

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger, il B-SUV più venduto in Italia nel primo quadrimestre 2024, è stato insignito dalla testata “Weekend Premium” del titolo di “Weekend Car 2024”, nell’ambito dei Weekend Green Awards organizzati dalla redazione. Si tratta del diciassettesimo premio conquistato da Avenger a partire dal lancio di gennaio 2023. Come riportato dalla testata, Jeep Avenger ha vinto l’edizione 2024 del titolo riuscendo a superare nove temibili finaliste perchè non solo può contare su una versione ibrida particolarmente efficiente o su una variante 100% elettrica ancora più rispettosa dell’ambiente, ma anche perchè grazie alla sua versatilità rappresenta l’auto che si adatta a tutti i tipi di weekend.

“Il mondo delle auto è in pieno fermento e continuo cambiamento: i costruttori lavorano alla riduzione di consumi ed emissioni di CO2 dei propri modelli, tenendo conto anche delle norme europee sulle emissioni sempre più restrittive. E’ quindi ormai da molto tempo che la redazione di ‘Weekend Premium’ è convinta che occorra puntare sempre con più forza su automobili ‘green’ in grado di offrire un basso impatto ambientale, ma nello stesso tempo un grande piacere di guida da sfruttare in indimenticabili fine settimana” si legge nella motivazione. “Per questo motivo è nato il premio Weekend Car, nell’ambito dei Weekend Green Awards 2024, che punta a premiare la migliore auto in commercio, in grado di offrire il minor impatto ambientale, ma allo stesso tempo che risulti capace di essere la compagna ideale durante i nostri Weekend Premium. Quest’anno l’importante riconoscimento Weekend Car 2024 è andato alla Jeep Avenger, perchè rappresenta un’auto versatile e poliedrica, adatta a tutti i tipi di weekend, capace di vincere di misura su ben 9 agguerrite concorrenti, arrivate tutte seconde”.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).