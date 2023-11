Jeep Avenger miglior modello urbano per “The Best of Moto 2023”

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger – il primo SUV Jeep 100% elettrico e il primo concepito, disegnato e prodotto in Europa per i clienti europei – si è aggiudicato il titolo di miglior modello urbano nell’ambito del premio “The Best of Moto 2023”, organizzato da Moto.pl – uno dei principali portali automobilistici in Polonia, parte del gruppo Gazeta.pl – e giunto alla sesta edizione. Sbaragliando i rivali nella categoria “Town Car”, sono oggi dodici i premi internazionali ottenuti da Jeep Avenger dal suo debutto. Jeep Avenger continua dunque a brillare: divertente ed entusiasmante, Avenger è il primo SUV 100% elettrico del brand e il primo disegnato in Europa, a Torino. Avenger racchiude il DNA di Jeep in un SUV compatto, 4,08 metri, con una commistione unica di prestazioni, stile, funzionalità e tecnologia. Pura espressione di “concentrated freedom”, Avenger offre le prestazioni tipiche di Jeep in un formato compatto ideale per le esigenze dei clienti europei, per garantire la massima tranquillità in tutte le condizioni, tanto su strada quanto nei percorsi off-road. Gli interni sono capienti e versatili, e non mancano una serie completa di ADAS e dei sistemi più avanzati per un’esperienza a bordo completamente digitale e connessa. Il nuovo gruppo propulsore comprende un motore elettrico da 400 volt che offre un’autonomia fino a 400 km nel ciclo WLTP e fino a 550 km in città, per viaggiare senza pensieri. Inoltre, grazie alla sua capacità di ricarica rapida, bastano tre minuti per il pieno quotidiano per percorrere 30 chilometri.

Avenger è disponibile anche con un propulsore a benzina da 1.200 cm3 e 100 CV, e sull’onda dei successi di vendita, in Italia come in Europa, il brand sta ampliando la gamma con il lancio della nuova Avenger e-Hybrid che presenta nuove funzionalità avanzate, un motore 1.2T MHEV abbinato al cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti e-DCS6 di ultima generazione e un motore elettrico. Grazie alla batteria che si ricarica durante le varie fasi di guida, questa tecnologia ibrida eroga una coppia supplementare alle basse velocità con una riduzione del 15% dei consumi. La nuova Avenger e-Hybrid effettua i percorsi urbani per più del 50% del tempo in modalità 100% elettrica.

