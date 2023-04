Jeep Avenger premiata agli “Electric Awards” di TopGear.com

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger, il primo Suv Jeep 100% elettrico, ha ottenuto ulteriori riconoscimenti da parte della stampa specializzata aggiudicandosi i titoli di “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com, che celebrano le migliori auto elettriche, in un campo molto ampio che va dalle hypercar alle utilitarie, attraverso il parere di una giuria di esperti. Parlando del titolo, Jack Rix, direttore di Top Gear Magazine, ha commentato: “Jeep Avenger è una di quelle auto che sembra essere stata progettata da persone appassionate al proprio lavoro. Forme, proporzioni, texture, colori e grafica sono moderni e si combinano molto bene. Sorge su una piattaforma nota, accuratamente migliorata e ben confezionata, e ha un prezzo accattivante. E’ accessibile, non esclusiva. E per i tempi che corrono, è un’ottima cosa”. TopGear.com ha anche premiato il primo Suv 100% elettrico di Jeep con il titolo di “Best Electric City Car”, aggiungendo: “Jeep Avenger è compatta, più corta della maggior parte dei piccoli crossover, la sua sagoma la rende facile da guidare ovunque, e le protezioni in plastica nera su tutto il perimetro minimizzano l’impatto dei piccoli urti. Essendo predisposta per il fuoristrada leggero, gli sbalzi corti e la lunga escursione delle sospensioni consentono di superare agevolmente dossi e buche. L’altezza consente di trasportare comodamente passeggeri adulti sul divano posteriore e il bagagliaio è adeguato. Se si sommano tutte queste caratteristiche, si ottiene la migliore city car elettrica del momento”.

