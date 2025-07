Jeep Avenger raggiunge i 200.000 ordini

TORINO (ITALPRESS) – Con 200.000 ordini raccolti in due anni dal suo lancio, Jeep Avenger ha consolidato il suo ruolo SUV strategico per il successo per il marchio, affermandosi come player chiave nel segmento B-SUV europeo, guidando la top 10 B-SUV più venduti in Europa e giocando un ruolo da assoluto protagonista in Italia.

Nel periodo compreso tra gennaio e giugno, infatti, il SUV compatto disegnato a Torino, è il B-SUV più venduto con una quota del 10,9%; il SUV più venduto in assoluto con una quota superiore al 5,6%; il B-SUV 100% elettrico leader con una quota del 21,4%. Il primo SUV elettrico del marchio Jeep, progettato per soddisfare le esigenze del mercato europeo, continua a conquistare nuovi clienti grazie alla sua versatilità, alla capacità di soddisfare ogni esigenza di uno stile di vita contemporaneo e allo spirito off-road che lo rende unico.

Presentata nel 2022 e lanciata nel 2023, Jeep Avenger ha segnato un punto di svolta nella strategia di elettrificazione del marchio. Questo le ha permesso di affermarsi rapidamente sul mercato internazionale, in quanto la gamma nel tempo si è ampliata con versioni benzina e ibride, rendendo le proposte del marchio Jeep ancora più attraenti e accessibili.

Oggi, con l’aggiunta della 4xe a trazione integrale, Avenger si arricchisce di stile, prestazioni su strada e fuori e spirito di avventura, offrendo ai conducenti una maggiore libertà di scelta, un attributo che continua a guidare la leadership dell’Avenger nella sua categoria.

Nella gamma di Avenger 4xe spicca l’esclusiva North Face Edition: edizione limitata di 4806 esemplari, nata dalla collaborazione con The North Face, che combina un design esclusivo ispirato alla topografia montana, a materiali durevoli e caratteristiche tecniche realizzate per affrontare anche i terreni più impegnativi.

“Raggiungere i 200.000 ordini è il risultato diretto della nostra strategia: una gamma di propulsori completa e adattabile, un design iconico, una comunicazione d’impatto e caratteristiche di prodotto pienamente allineate al DNA Jeep. In meno di un anno, Jeep Avenger ha raddoppiato il volume degli ordini. Con un’impennata del 16% nei BEV e del 50% negli ordini ibridi, i veicoli elettrificati rappresentano ora uno sbalorditivo 66% delle preferenze, confermando l’impennata della domanda di soluzioni sostenibili e innovative” dichiara Fabio Catone, Head of Jeep Brand in Enlarged Europe.

– foto: ufficio stampa Stellantis –

(ITALPRESS).