Jeep Avenger si aggiudica il “Women’s world Car of the Year”

TORINO (ITALPRESS) – Jeep Avenger, il primo SUV del marchio statunitense 100% elettrico, in attesa delle prime consegne ai clienti in Europa, ha ottenuto un ulteriore riconoscimento da parte della stampa specializzata aggiudicandosi il titolo di miglior “Family SUV” nell’ambito del prestigioso premio Women’s World Car of the Year (WWCOTY) 2023. Il B-SUV compatto di Jeep è stato inserito nella rosa dei candidati insieme ad altri 12 concorrenti nella categoria “Family SUV” nella 13esima edizione del premio, e oggi è stato proclamato vincitore dopo il voto di una giuria internazionale tutta al femminile, proveniente da 45 Paesi. Annunciando il premio, il presidente esecutivo del WWCOTY Marta Garcìa ha dichiarato: “Penso che Jeep Avenger sia una degna vincitrice della sua categoria. Da un lato, eredita tutta la leggenda del marchio Jeep, ma allo stesso tempo è 100% elettrica. E’ un impegno verso il futuro che i clienti apprezzeranno”. Il Women’s World Car of the Year è l’unico premio per auto al mondo composto esclusivamente da giornaliste donne del settore automobilistico”.

I veicoli che concorrono ai premi WWCOTY sono giudicati per l’eccellenza nei loro segmenti. I giurati tengono conto di aspetti quali la sicurezza, la qualità, il prezzo, il design, la facilità di guida, i vantaggi e l’impatto ambientale. Quest’anno, il lavoro dei giurati è stato segnato da un’evoluzione del settore verso modelli più efficienti e sostenibili. L’Avenger ha impressionato i giudici per il suo “design riuscito, l’eccellente capacità off-road” e il ridotto impatto ambientale. “Siamo lieti e onorati che questa giuria internazionale di giornalisti del settore automobilistico abbia scelto il primo veicolo completamente elettrico del marchio Jeep come vincitore di questo importante premio nella categoria dei Family SUV. Vorrei ringraziare i giurati per il riconoscimento del nostro nuovo SUV, il primo 100% elettrico firmato Jeep. Jeep Avenger svolge un ruolo significativo nella nostra strategia globale di elettrificazione, in quanto il marchio si sta muovendo per diventare il leader mondiale dei SUV a emissioni zero. Il fatto che l’Avenger sia riuscita a battere una concorrenza così agguerrita in una categoria così combattuta nei premi WWCOTY è una testimonianza delle sue qualità” ha dichiarato Christian Meunier, Jeep brand Ceo.

